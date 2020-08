El jutge aprova la pròrroga de 15 dies de les mesures restrictives a Figueres

El tribunal del contenciós número 2 de Girona ha ratificat pror-rogar quinze dies les mesures de restricció de l'activitat de la població presentades per la Generalitat per a Figueres i Vilafant amb l'objectiu de frenar l'expansió del coronavirus. L'acord del jutjat ratifica íntegrament les mesures per contenir el brot epidèmic de la pandèmia. El tribunal deixa la porta oberta per allargar les mesures en cas que sigui necessari ateses les circumstàncies que es puguin donar un cop acabi aquest termini de temps, a excepció de la relativa a l'horari de tancament a las dotze de la nit de les activitats d'hostaleria i restauració. El 19 de juliol el comitè tècnic del Procicat va aprovar mesures restrictives per contenir els brots epidèmics de la Covid-19 als municipis de Figueres i Vilafant. Es va proposar, com ja passava en 13 municipis de l'àrea de Barcelona i a bona part del Segrià i la Noguera, prohibir les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en el privat, i es recomanava a la població no sortir de casa.