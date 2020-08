Marta Ferrusola "continua greu" després de passar primera nit a l'UCI

L'estat de salut de Marta Ferrusola "continua greu" després d'haver passat la seva primera nit ingressada a l'UCI per diversos traumatismes a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, han informat aquest diumenge fonts d'aquest centre hospitalari.

Marta Ferrusola, esposa de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, va ser ingressada ahir a la tarda a la Vall d'Hebron després de patir un accident domèstic, segons sembla en caure per una escala de la seva segona residència de Queralbs (Ripollès).

Des de la seva arribada a l'hospital barceloní en helicòpter, l'esposa de Jordi Pujol ha estat sotmesa a diverses proves per establir l'abast de les lesions sofertes per l'accident domèstic.

L'hospital no ha donat més detalls sobre les lesions que pateix Marta Ferrusola i fonts del centre han indicat que no s'oferiran més dades sobre el seu estat de salut. No obstant això, fonts citades per ACN asseguren que la caiguda li va provocar un traumatisme cranioencefàlic i diverses fractures, que l'estat de Ferrusola millora respecte a dissabte a la nit, i que s'ha pogut aturar l'hemorràgia cerebral que patia.

Marta Ferrusola, de 85 anys d'edat, va ser traslladada en helicòpter fins a l'hospital de la Vall d'Hebron després d'haver rebut una primera atenció l'hospital de Campdevànol, el més proper a la seva residència de Queralbs.