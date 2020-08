El PP acusa el Govern central de naturalitzar «el xantatge nacionalista»

La vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha lamentat aquest diumenge que el Govern hagi convertit "el xantatge nacionalista" en un component més de la política espanyola.

Beltrán, que ha intervingut en un acte del PP de Marbella, ha criticat que Pedro Sánchez hagi estat capaç de trencar la solidaritat interterritorial "per tal d'aconseguir el suport del Partit Nacionalista Basc", com s'ha vist, al seu entendre, en la Conferència de Presidents.

S'ha preguntat "què més els donarà als independentistes catalans perquè li donin suport als pressupostos", perquè ha assegurat que "ells mai no perden, no perden una oportunitat d'exigir al Govern i ja li han demanat una altra reunió de la taula bilateral per exigir, com sempre acostumen fer-li".

La dirigent popular ha assegurat que el Govern central ha convertit el "xantatge nacionalista" en un component més de la política espanyola i ha insistit que aquests fons han de ser repartits amb criteris objectius, com ho han fet els països europeus, en funció de la població, del producte interior brut i de la taxa d'atur.

"Mai més per motius polítics, no es poden consentir greuges comparatius entre espanyols, ni pot haver espanyols de primera i de segona", ha postil·lat.