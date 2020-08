Puigdemont presidirà JxCat i Sànchez competirà amb un candidat alternatiu per la secretaria general

L'expresident Carles Puigdemont presidirà Junts per Catalunya (JxCat), acabat de constituir com a partit, mentre que l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, ara a la presó, és el gran favorit per erigir-se en secretari general, encara que haurà de competir amb un candidat alternatiu, Josep Sort, el president de Reagrupament.

La taula del procés congressual de JxCat ha proclamat aquest diumenge les candidatures a la presidència, a la secretaria general i a la resta de la direcció, que les bases podran votar telemàticament del 7 al 9 d'agost.

Hi ha una sola candidatura a la presidència, la de l'expresident català Carles Puigdemont, acompanyat de quatre vicepresidències: Elsa Artadi -líder de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona i que torna a cobrar relleu com a figura clau de l'organització-, Josep Rius -com Artadi, un estret col·laborador de Puigdemont durant la legislatura de l'1-O-, l'exconseller pres Jordi Turull i l'alcaldessa de Vic (Barcelona), Anna Erra.

Turull i Erra procedeixen del PDeCAT, encara que s'han allunyat de la postura de la direcció d'aquest partit que encapçala David Bonvehí i que s'ha acabat desmarcant de l'estructura organitzativa de JxCat.

Les candidatures a la secretaria general

La candidatura a la secretaria general del partit encapçalada per Jordi Sànchez inclou els noms de David Saldoni per ocupar el càrrec de secretari d'Organització, i de Teresa Pallarès com a secretària de Finances.

Per la seva banda, la candidatura a secretaria general de Josep Sort proposa Enric Solé com a secretari d'Organització i Maria Teresa Vilarrassa com a secretària de Finances.

A més, s'ha proclamat una única candidatura a la resta de l'executiva nacional, formada per divuit membres i proposada per Puigdemont. Entre aquests hi ha el conseller Damià Calvet, la cap de files de JxCat al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, el líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, o la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, que divendres va abandonar aquesta formació.

Completen la llista de la candidatura de divuit membres a l'executiva Josep Andreu, Maria Àngels Cabasés, Violant Cervera, Francesc Colomé, Jordi Fàbrega, Gemma Geis, Joaquim Jubert, Aurora Madaula, Toni Morral, Irene Negre, Marcel Padrós, Mònica Sales de la Cruz i Aleix Sarri.

L'equip de Sort també havia presentat una candidatura a l'executiva nacional, però no ha estat validada per la Mesa del Congrés per un defecte de forma, segona ha informat JxCat.

Aquestes candidatures es votaran els dies 7, 8 i 9 d'agost amb tres urnes virtuals, una per a la presidència, una altra per a l'equip de la secretari general i una tercera per a la resta de l'executiva.

La campanya electoral es farà telemàticament i es farà des de dilluns 3 d'agost fins diumenge 9 d'agost. Els afiliats podran votar des de les nou del matí de divendres fins a les tres de la tarda de diumenge, només de forma telemàtica.