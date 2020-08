Canadell critica la gestió de la Generalitat: «No s'ha fet prou bé»

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha criticat la gestió de la Generalitat de Catalunya de la crisi del coronavirus, en considerar que no va destinar els recursos necessaris per contenir els primers brots i que els seus últims missatges «alarmistes» poden acabar d'enfonsar el sector turístic. «Jo crec que no s'ha fet prou bé a Catalu-nya», afirma Canadell a EFE.

L'empresari reconeix que «és molt fàcil parlar a posteriori», però que ara, vist en perspectiva el que ha passat les últimes setmanes, pot dir que a la Generalitat «li va faltar previsió» a l'hora de controlar els primers brots que es van registrar a la comarca del Segrià i després també a altres zones, com la Noguera, Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat.

En la seva opinió, després de conèixer els primers casos de contagis de Covid-19, el Govern català hauria d'haver comptat amb més rastrejadors per fer un seguiment dels contactes i dur a terme «confinaments selectius», el que segurament hauria evitat arribar a «l'alarmisme» que s'ha generat. «Calien més proves PCR, tenir rastrejadors i tenir una aplicació de seguiment. Això ens hauria ajudat a controlar molt més el concepte de microconfinament», assenyala l'empresari, que afirma de manera contundent «creiem que aquí la Generalitat ha fallat».

Canadell es mostra també molt crític amb els missatges «d'alarma» que ha donat el Govern de l'Estat de la situació a Catalunya i que «ha provocat un efecte crida a no venir» des de països com França, Bèlgica o Alemanya, d'on és fàcil arribar en cotxe o avió. L'empresari entén que el Govern «prioritzi la salut i la vida», però creu que podria haver fet arribar el missatge a la ciutadania «d'una altra manera, mesurant les conseqüències que aquest tipus de declaracions tenen en l'economia».