Catalunya supera els 100.000 contagis per covid-19 i suma 1.243 nous casos en les darreres hores

Catalunya ha superat les últimes hores la xifra de 100.000 casos positius de covid-19, des de l'inici de la pandèmia fa uns cinc mesos, segons les dades facilitades pel Departament de Salut a través de la seva nova pàgina web sobre l'evolució d'aquesta malaltia. Avui, dilluns, i respecte fa 24 hores, Salut ha notificat 1.243 casos més a Catalunya, de manera que el total de persones contagiades puja a 100.668, i sis morts més.

El total de persones mortes per aquesta malaltia i les seves conseqüències sumen 12.751 al Principat, de les quals 6.995 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.118 en una residència geriàtrica, 814 en un domicili i 824 no han estat classificats per falta d'informació.

Les dades de persones ingressades indiquen que aquest dilluns hi ha un total de 603 ingressats, 171 més que ahir diumenge.

També han augmentat lleugerament les persones que eren a les unitats de cures intensives (UCI), que han passat de 100 a 105 avui.