David Saldoni: «Als que ens agrada la política, ara és el moment de mullar-nos i fer el pas»

David Saldoni (Sallent, 1976) serà el proper diumenge, amb molt poc marge de dubte, el secretari d'Organització de JxCat, la nova formació política impulsada per Carles Puigdemont. La taula del procés congressual de la nova formació va proclamar ahir les candidatures a la presidència, a la secretaria general i a la resta de la direcció, que les bases podran votar telemàticament fins diumenge. Saldoni figura en la candidatura que presenta com a secretari general Jordi Sànchez, la diputada Teresa Pallarès com a secretària de finances i un bloc de divuit noms per ocupar llocs a l'executiva, entre els quals hi ha l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega.

Saldoni assegura que l'assumpció de la secretaria d'Organització del nou partit «és un repte molt important. Tinc molta il·lusió, molts ganes. Aquesta és una gran oportunitat de poder participar en primera persona en la creació del partit, des d'un lloc de rellevància. Ara és el moment de fer el pas, per a la gent que ens agrada la política i que tenim un model de país. Ens hem de mullar», assegurava ahir a Regió7.

Llicenciat en ADE per la UB, Saldoni té un postgrau en Lideratge i Política Local per la UAB. Ha estat secretari d'Organització de la Joventut Nacionalista de Catalunya i va exercir l'alcaldia de Sallent entre el 2011 i el 2019. Membre de l'executiva nacional del PDeCAT, ha estat president de l'Associació Catalana de Municipis, càrrec que va abandonar el setembre passat. Des del mes de desembre és director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat.

Saldoni assumeix el repte de crear l'estructura de la nova formació. «Hem de veure com es configura la ponència d'organització. Aquesta setmana es traçarà la direcció del partit. Si surto escollit, hi intentaré fer aportacions, conjuntament amb Jordi Sànchez i Teresa Pallarès», diu Saldoni.

L'exalcalde de Sallent prové de la tradició convergent. Per a Saldoni, «l'experiència sempre és bona, en qualsevol empresa que s'emprengui a la vida és positiva. Haurem de saber distingir allò que ha estat bo del que ha estat dolent per aprofitar-ho». Per al sallentí, la gestació de l'estructura del nou partit estarà marcada pels aprenentatges a què ha forçat la Covid-19. «Hi ha hagut una revolució en les organitzacions, en les empreses, en l'àmbit educatiu, en l'administració. Hi ha nous sistemes col·laboratius. Haurem de saber escoltar, aprendre les lliçons i aprofitar el talent. Hi ha molta gent innovant en qüestions organitzatives, tant en gestió d'equips com en informàtica o en gestió emocional», diu Saldoni.

Quant a la polèmica relació amb el PDeCAT, del qual prové, Saldoni (proper al conseller d'Interior, Miquel Buch, i crític amb l'estratègia de distanciament de David Bonvehí del nou partit de Puigdemont) no entra en detalls, però afirma que «JxCat està obert a anar sumant, vingui d'on vingui, vingui de la tradició que vingui. Volem ser un gran partit que sàpiga gestionar les contradiccions, però sempre intentant trobar un mínim comú denominador». Saldoni no aventura quin pot ser l'encaix final (si n'hi ha) del PDeCAT en la nova formació de Carles Puigdemont.

JxCAT arribarà a les eleccions autonòmiques, que es preveuen a la tardor, amb les estructures en formació. «Som nous, sí, però estem molt presents al territori, el nostre és un moviment que es coneix. Quan es vegi que tenim un missatge clar, un projecte definit i uns lideratges forts, això serà una bona tarja de presentació electoral», diu Saldoni, que avança que en cas de ser escollit compaginarà el càrrec amb la direcció general de Transports i Mobilitat.



La candidatura oficialista

L'expresident Carles Puigdemont presidirà Junts per Catalunya, mentre que l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, ara a la presó, és el gran favorit per erigir-se en secretari general, encara que haurà de competir amb un candidat alternatiu, Josep Sort.

Hi ha una sola candidatura a la presidència, la de l'expresident Carles Puigdemont, acompanyat de quatre vicepresidències: Elsa Artadi –líder de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona i que torna a cobrar relleu com a figura clau de l'organització–, Josep Rius –com Artadi, un estret col·laborador de Puigdemont durant la legislatura de l'1-O–, l'exconseller pres Jordi Turull i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. Turull i Erra procedeixen del PDeCAT, encara que s'han allu-nyat de la postura de la direcció d'aquest partit, que l'encapçala David Bonvehí i que s'ha acabat desmarcant de l'estructura organitzativa de JxCat. La candidatura oficialista a la direcció, favorita en les votacions, reflecteix els equilibris interns entre les diferents famílies que conviuen a JxCat.

Com a secretari general es postula Jordi Sànchez, fins ara líder de la Crida Nacional per la República i un dels principals ideòlegs del projecte de JxCat. Junt amb Sànchez, a més de David Saldoni com a candidat a secretari d'organització, figura Teresa Pallarès, diputada al Parlament i regidora de l'Ajuntament de Reus, l'alcalde del qual, Carles Pellicer, és un dels perfils del PDeCAT més recelosos amb l'estratègia de Puigdemont.

La candidatura oficialista incorpora 18 noms més per ocupar els llocs de l'executiva, entre els quals hi ha Míriam Nogueras, fins ara vicepresidenta del PDeCAT –va renunciar divendres al càrrec– i enfrontada a Bonvehí, i l'exalcalde de Montblanc Josep Andreu, que es va donar de baixa d'ERC i és una de les cares visibles del col·lectiu Independentistes d'Esquerres.

També formen part de la llista el president del grup de JxCat al Parlament, Albert Batet; la líder JxCat al Congrés, Laura Borràs; la diputada al Parlament Gemma Geis o el conseller de Territori, Damià Calvet, pròxim a l'exconseller Josep Rull, que es va autodescartar per a la direcció per dedicar el temps que tingui fora de presó a la seva família. Així mateix, a la llista oficialista també figuren Aurora Madaula, diputada de JxCat i portaveu del col·lectiu Acció per la República; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el secretari general de la Crida, Antoni Morral; Maria Àngels Cabasés, Violant Cervera, Francesc Colomé, Joaquim Jubert, Irene Negre, Marcel Padrós, Mònica Sales, Aleix Sarri i Jordi Fàbrega.



Reagrupament, l'alternativa

En les votacions del 7 al 9 d'agost hi haurà una segona candidatura, sense noms de categoria, liderada per Josep Sort, líder de Reagrupament, i que incorpora com a secretari d'Organització Enric Solé, i Maria Teresa Vilarrassa com a secretària de Finances.

Reagrupament Independentista és un corrent fundat inicialment per l'exconseller Joan Carretero i favorable a la via unilateral cap a la independència, que es va escindir d'ERC i que el 2013 va signar un conveni de col·laboració amb la CDC que liderava Artur Mas. El 24 de juliol, Reagrupament va anunciar que es deslligava del PDeCAT i passava a donar suport a Junts per Catalunya.

La resta de membres de l'executiva nacional que incorporava la llista de Reagrupament no ha pogut ser validada «per defecte de forma», segons un comunicat de JxCat.