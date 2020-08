Dues catalanes confinades a la Graciosa per covid-19 denuncien que només mengen un cop al dia

Les dues catalanes confinades a la Graciosa per covid-19 denuncien que només els donen menjar un cop al dia i viuen en condicions deplorables als pisos on estan aïllades , on hi han trobat insectes com formigues, paneroles o aranyes, segons ha informat la 'Ser'. Una d'elles va ser el primer positiu de coronavirus detectat a l'illa, tot i ser asimptomàtica. Des de llavors han estat confinades en un complex d'apartaments a Lanzarote. Segons la informació publicada, cap de les dues té accés a un termòmetre per prendre's la temperatura ni tenen personal sanitari al voltant i ja fa tres nits que dormen allà. Només veuen una persona al dia, que els porta menjar una vegada per jornada. Les dues dones són amigues de 39 anys de Barcelona.

També denuncien que no tenen constància d'on són perquè els apartaments no apareixen a les aplicacions de mapes. Segons la 'Ser', totes dues es troben bé i no tenen símptomes ni malestar. Una de les dues s'ha queixat d'assabentar-se del resultat negatiu de la seva prova PCR pels mitjans de comunicació, que sabien abans que ella els resultats.