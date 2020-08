Errejón veu «escandalós» que Joan Carles I «fugi» de l'Estat sense «retre comptes»

El líder de Més País, Iñigo Errejón, veu "escandalós" que el rei emèrit Joan Carles I "fugi" de l'Estat espanyol sense "retre comptes" i argumentant que ho fa per "prestar un millor servei als espanyols". En un missatge a les xarxes socials, el diputat assegura que "com a mínim" hauria de "tornar els diners" que "bona falta fan" a Espanya. Aquest dilluns a la tarda el rei emèrit Joan Carles I ha comunicat a la Casa Reial la seva intenció de traslladar-se a viure fora d'Espanya. L'excap d'Estat ha apuntat que ha pres la "meditada decisió" per "facilitar" l'exercici de les funcions de monarca a Felip VI després de la "repercussió pública" que generen "certs esdeveniments del passat" de la "vida privada" del rei emèrit.





