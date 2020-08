La gran banca retalla 1.400 llocs de treball el primer semestre

Els sis grans bancs espanyols van tancar 271 oficines i van reduir la seva plantilla en 1.456 persones a Espanya entre gener i juny, la qual cosa suposa una retallada de l'1,87% de la xarxa i de l'1,16% dels treballadors.

La digitalització i l'ús majoritari de canals digitals entre els clients ha propiciat un progressiu ajust de la xarxa d'oficines de les principals entitats bancàries del país, que, a més, els permet reduir costos i millorar l'eficiència, clausurant aquelles que no són rendibles i apostant per altres oficines de més grandària.

En alguns casos, aquests plans s'han vist més impulsats per la crisi del coronavirus, que ha accelerat tendències que ja existien, com la digitalització o el teletreball. L'ajust més gran d'oficines durant el primer semestre el va realitzar Sabadell, amb 94 tancaments, fins a tenir 1.753 oficines bancàries a Espanya (el 5,09% menys que en el tancament del 2019). El pla del banc, que s'ha vist impulsat i accelerat per la Covid-19, preveu uns 230 tancaments durant el 2020.

CaixaBank, que és l'entitat amb més oficines a Espanya, va clausurar 106 sucursals el primer semestre, fins a situar la xarxa en 4.012 oficines (-2,57%), amb l'objectiu d'arribar a les 3.600 els pròxims mesos, un pla que s'ha retardat per la crisi del coronavirus, però en el qual continuarà treballant, segons va dir el divendres el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar.

La informació financera del primer semestre de BBVA apunta a 50 tancaments a Espanya, fins a 2.592, si bé el conseller delegat de l'entitat, Onur Genç, va dir durant la presentació de resultats que ja s'havien tancat 109 oficines de les 160 que es planteja clausurar al 2020, i que al 2021 podria accelerar-se el pla d'ajust.

Per part seva, Banc Santander tenia en el tancament de juny 3.222 oficines a Espanya, 13 menys que sis mesos abans (-0,4%), mentre que Bankinter s'ha mantingut amb 365 oficines.

Per últim, Bankia va abaixar la persiana en 8 oficines entre gener i juny, fins a quedar-se amb 2.267 (-0,35%), encara que durant el mes de juliol ha executat el gruix del seu pla d'ajust, amb altres 140 tancaments.