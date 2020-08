Otegi veu «moltes similituds» entre el cas Bateragune i el dels presos independentistes

El coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, veu «moltes similituds» entre la causa del Procés i el cas Bateragune, que va condemnar a ell i altres encausats a entre 6 anys i 6 anys i mig de presó, i que finalment ha anul·lat el Suprem, després que el Tribunal d'Estrasburg condemnés Espanya per parcialitat d'una jutgessa. «Tots som independentistes i estem davant tribunals que no són imparcials», va assegurar Otegi, en declaracions a RAC1, en comparar ambdues causes.

El coordinador d'EH Bildu va dir estar segur que «el cas català acabarà a Estrasburg, com el dels nois d'Altsasu. I Estrasburg tornarà a avergonyir la justícia espanyola», va augurar el líder abertzale.

«Defensar que Espanya és un estat de dret i que la justícia és independent no és cert», va assegurar el polític basc, que va afegir que entén que s'utilitza la justícia com «un instrument polític per dirimir qüestions polítiques». En aquest sentit, va posar com a exemple la suspensió del tercer grau penitenciari als presos del Procés després d'un recurs de la Fiscalia: «És una venjança mesquina», va dir.