Pere Casaldàliga ingressa a l'hospital de São Félix do Araguaia per problemes respiratoris

El bisbe Pere Casaldàliga està ingressat a l'hospital de São Félix do Araguaia degut a problemes respiratoris agreujats pel Parkinson que pateix fa anys i l'edat avançada, tal com ha afirmat en un comunicat l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i Associació ANSA.

Amb 92 anys, quan en fa pràcticament 50 que va deixar Catalunya per anar a viure, a donar-se, a una nova missió claretiana; en un racó de món, en una zona amb un alt grau de violència, en un espai de lluita per la terra. São Felix do Araguaia serà per sempre la seva segona casa. Va néixer a Balsareny, a cal Lleter.. Va passar mitja vida a Catalunya (fins als 40 anys), i ara encara la recta final del seu pas pel món a la seva humil casa, al costat del riu Araguaia. A ell sempre li ha agradat establir aquest pont entre rius, entre el seu Llobregat, tan industrial, i el cabalós i espiritual Araguaia.

Casaldàliga va tenir una gran activitat mentre va ser a Catalunya. Va deixar una especial petjada a Sabadell, després de treballar per resoldre conflictes socials, i en tot el que feia l'acompanyaven dues aficions: escriure i comunicar. Però en aquests primers anys també va veure ben a prop el que suposa la guerra, la violència de la lluita entre els uns i els altres, el dolor de la sang vessada (a casa seva va morir un tiet sacerdot i va conèixer de molt a prop el cas de les víctimes del seminari de Barbastre). Però el veritable pes de la seva personalitat l'ha tingut a São Felix. Des d'aquest racó de l'Amazònia, la seva veu s'ha sentit arreu del món. Per explicar les seves causes -i les seves queixes, que també n'hi ha hagut-, però sobretot per mostrar-se com a exemple d'una Església que caminava a favor dels pobres.