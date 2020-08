Els polítics independentistes responen a la marxa de Joan Carles I d'Espanya

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que Felip VI és des d'avui un rei "encara més còmplice" del llegat "fosc" del seu pare. Després que el rei emèrit Joan Carles I hagi comunicat la decisió d'exiliar-se d'Espanya, el també vicepresident del Govern ha recordat que "uns van haver de marxar a l'exili per demòcrates", en una referència als polítics independentistes, i d'altres "marxen per corruptes".





Uns van haver de marxar a l'exili per demòcrates, altres marxen per corruptes. Felip VI és des d'avui un rei encara més còmplice del llegat fosc del seu pare. https://t.co/mFkFV5GdIB — Pere Aragonès ? (@perearagones) August 3, 2020

Torra compara l'exili de Joan Carles I amb el d'Alfons XIII el 1931

Com Alfons XIII... https://t.co/xjSfINZCxQ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 3, 2020

Òmnium Cultural: "Un rei marxa però la corrupció i la monarquia es queden"

La CUP demana que caigui la monarquia espanyola «corrupta» per conèixer «tota la veritat» sobre els escàndols judicials

Intenten aïllar el problema: no sabien res d'Urdangarin i ara Felip no sap res de Joan Carles. Massa casualitats que evidencien que la Monarquia borbònica espanyola fa de la corrupció raó de ser. Que caigui i que s'obri pas la independència i la República Catalana! #Pareifill pic.twitter.com/X4Dx1ftwqj — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) August 3, 2020

Jordi Sànchez es pregunta si l'Audiència Nacional retirarà el passaport a Joan Carles I

A què espera l'Audiència Nacional a retirar el passaport a Juan Carlos I. A mi per convocar una manifestació la jutge Lamela em va tancar a la presó i encara hi soc per risc de fugida després de presentar-me voluntàriament a declarar. On és la justícia a Espanya? pic.twitter.com/3njyzEhE4b — Jordi Sànchez (@jordialapreso) August 3, 2020

Junqueras diu que el govern espanyol i el Suprem permeten l'exili de Joan Carles I «perquè no és independentista»

La llei és igual per a tots. Per això el rei permet que el seu pare corrupte marxi i no dóni explicacions, el Govern mira a una altra banda i els jutges del Suprem passen perqie l'emèrit no és independentista. La Espanya irreformable i corrupte de sempre. https://t.co/5vZR6svEQb — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) August 3, 2020

Rufián demana que es retiri el passaport del rei emèrit i la dissolució de la monarquia: «La institució està podrida»

???? Juan Carlos I abandona España — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 3, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra , ha comparat la decisió del rei emèrit Joan Carles I d'exiliar-se d'Espanya amb la que va prendre Alfons XIII el 1931. L'aleshores monarca va decidir marxar a Roma amb la proclamació de la Segona República Espanyola on va viure fins que va morir-hi el 1941. A través d'un missatge a Twitter, el cap del Govern ha compartit un enllaç sobre la decisió de Joan Carles I amb el comentari "".En un missatge a les xarxes socials, l'entitat, recorda,en contra de la institució ja que "un rei marxa, però la corrupció i la monarquia es queden". "Fem caure junts totes les fitxes dels poders de l'Estat", demanen, abans d'assegurar que fa un mes que van començar la campanya 'CoronaCiao' I "ja ha caigut el primer".Aquest dilluns a la tarda el rei emèrit Joan Carles I ha comunicat a la Casa Reial la seva intenció de traslladar-se a viure fora d'Espanya. L'excap d'Estat ha apuntat que ha pres la "meditada decisió" per "facilitar" l'exercici de les funcions de monarca a Felip VI després de la "repercussió pública" que generen "certs esdeveniments del passat" de la "vida privada" del rei emèrit.El diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, ha assegurat que l'"única manera" de conèixer "tota la veritat" sobre els escàndols de la corona espanyola i que s'assumeixin les "responsabilitats"". Botran ha dit que la CUP no confia que els tribunals de l'Estat "arribin fins al final" i ha recordat que al Congrés no s'ha permès la creació de comissions d'investigació sobre la monarquia perquè es protegeix la "continuïtat" del règim franquista. Botran ha dit que l'exili del rei emèrit és un intent "d'airejar un problema" a mesura que es descobreixen les "corrupteles".L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez s'ha preguntat aquest dilluns què espera l'Audiència Nacional per retirar el passaport al rei emèrit Joan Carles I. Després que l'excap d'Estat hagi anunciat que s'exilia d'Espanya, el dirigent de JxCat ha recordat que "per convocar una manifestació la jutge Lamela em va tancar a la presó i encara hi sóc per risc de fugida després de presentar-me voluntàriament a declarar. "On és la justícia a Espanya", s'ha preguntat Sánchez a través de Twitter.El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat aquest dilluns que el govern espanyol "miri cap a una altra banda" i els jutges del Tribunal Suprem "passin" de la voluntat de Joan Carles I d'exiliar-se d'Espanya "perquè l'emèrit no és independentista". El líder dels republicans ha ironitzat que la llei "sigui igual per a tots" i ha criticat que Felip VI permeti que "el seu pare corrupte marxi i no doni explicacions". "La Espanya irreformable i corrupte de sempre", ha sentenciat a través de Twitter.El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reclamat que es retiri el passaport a Joan Carles I per evitar que acabi en un país d'on no pugui ser extradit en cas que avanci la investigació judicial en contra seva.perquè implica que "a Espanya hi hagi un lladre menys" però alhora és "dolenta" perquè implica que "aquest senyor no acabarà a (la presó) Soto del Real o davant d'un jutge sinó en un xalet de República Dominicana". En declaracions enviades als mitjans, Rufián reclama la "dissolució" de la monarquia, una institució "podrida" i demana que "retornin tot el que han robat".Segons Rufián, l'excap de l'Estat fuig d'Espanya "perseguit per les seves corrupteles i per la Fiscalia del Tribunal Suprem". Per aquest motiu, s'ha presentat com pot ser que una persona "perseguida" pugui dir que marxi "sense cap mena de conseqüència o de control" i per això ha reclamat la retirada del passaport.A més, ha exigit que no es faci servir la paraula "exili" per definir la "fugida" de Joan Carles I. "i no s'utilitzi la paraula exili, que van haver de marxar per les seves idees", ha dit. També ha afirmat que el rei ha seguit "la tradició familiar" de marxar de l'Estat i tot afirmant que "no serà el primer ni l'últim dels Borbons que abandoni el país".