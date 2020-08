Set àrees bàsiques de Salut de la regió central han estat lliures de Covid la darrera setmana

En temps de pandèmia mai es pot respirar tranquil, però hi ha set àrees bàsiques de salut de la Catalunya Central que poden celebrar que durant la darrera setmana no han registrat cap cas positiu. La tendència a la baixa de nous infectats es registra, sobretot, a les zones menys poblades i a municipis petits, segons les dades que difon el departament de Salut.

Calaf, Artés, Cardona, Moià, Sant Joan de Vilatorrada, els municipis del Baix Berguedà i el de l'Alt Berguedà. A tots aquests llocs no hi ha hagut cap infectat la darrera setmana. La dada encara és més positiva si es té en compte que en alguna d'aquestes àrees bàsiques de salut fa dues setmanes hi ha havia infectats i, per tant, es constata que han baixat el nombre de contagiats. És l'exemple de Cardona, que aquesta dar-rera setmana no ha tingut cap cas i fa dues setmanes en tenia quatre, o l'Alt i el Baix Berguedà, que tenien tres positius en cada àrea. Moià, Súria i Sant Joan de Vilator-rada tenien un positiu fa dues setmanes, segons les dades facilitades pel departament.

De fet, el nombre de contagiats ha disminuït a tota la Catalunya Central, i és que en el còmput general (en el qual també entra la comarca d'Osona) aquesta darrera setmana hi hagut 107 casos positius, mentre que fa dues setmanes n'hi havia 121. La disminució generalitzada ha estat gràcies a que hi ha menys casos a les àrees menys poblades i també a ciutats importants del territori, com Igualada, que les dues àrees bàsiques de salut que hi té han passat de registrar nou casos fa 15 dies als 6 de la darrera setmana, i Vilanova del Camí, la segona ciutat amb més habitant de l'Anoia. En tota la comarca del Solsonès, s'ha passat de 3 casos a 1.

Altres municipis importants de les comarques centrals, i amb una elevada densitat de població –si es compara amb la resta del territori– no segueixen la tendència generalitzada, fet que constata que en els nuclis de població amb més habitants és més complicat controlar el virus i frenar els contagis.

En les quatre àrees bàsiques de salut que hi ha Manresa, els dar-rers set dies s'han comptabilitzat 36 positius, mentre que fa dues setmanes n'hi havia 23. Pel que fa Berga, s'ha passat de dos a quatre. L'augment de casos en les dues capitals de comarca no són preocupants. En els paràmetres que utilitza el departament de Salut, l'alarma salta quan en una àrea bàsica es detecten deu casos nous en una setmana i la situació és d'alt risc si hi ha un increment de 30 casos en set dies. A cap àrea s'ha registrat un increment de 10 positius. Tot i que a Manresa hi hagi, en total, 13 casos més, cal tenir en compte que la ciutat està dividia en quatre àrees bàsiques de salut i en cap d'elles hi ha augments preocupants. Dins de l'àmbit de Regió7, la dada més negativa l'aporta el Baix Llobregat Nord, i és que en tots els municipis que el conformen s'han detectat 20 contagiats més en una setmana.

Per veure més clarament les àrees del país que preocupen cal fixar-se en les dades de les àrees de gestió assistencial, que engloben dades de territoris més amplis, com tot el Bages i el Solsonès, el Berguedà, l'Anoia, la Cerdanya i l'Alt Urgell. A grans trets, aquesta divisió coincideix amb la de les comarques, i s'hi observa que el nombre de contagis s'ha disparat en la darrera setmana a gran part de l'àrea metropolitana, amb més de 30 contagis en set dies a molts dels dels barris i ciutats que la conformen. De Barcelona i el seu entorn més immediat, només se salva l'Eixample, el Barcelonès Nord i el Baix Maresme.

A comarques i regions com el Montsià, el Garraf, el Maresme Central i el Baix Montseny, l'increment també preocupa perquè són indrets on hi ha hagut un increment de més de deu casos els últims set dies.

Tot i que els brots i l'expansió del virus a la Catalunya Central no registra xifres, fins ara, preocupants, el fet que hi hagi zones del país molt afectades fa que en el conjunt de Catalunya el balanç sigui dolent. I és que en una setmana, en totes les àrees sanitàries, els professionals sanitaris han registrat un total de 304 nous contagis. És per aquest motiu que les autoritats sanitàries adverteixen que no s'ha d'abaixar la guàrdia perquè el virus és molt present i amb conductes irresponsables els brots poden ser constants i difícils de controlar.

Les autoritats estan especialment alerta de l'evolució dels contagis perquè els brots de les darreres setmanes han posat el fre de forma preocupant a l'economia, sobretot al sector turístic, amb recomanacions de països de la Unió Europea de no viatjar a Catalunya.