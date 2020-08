Aragonès vol que Felip VI reti comptes per la «corrupció sistèmica del règim»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, aposta per «assenyalar» Felip VI perquè «tota la monarquia reti comptes per la corrupció sistèmica del règim espanyol». Poc després que el rei emèrit Joan Carles I anunciés la intenció d'exiliar-se d'Espanya, Aragonès va remarcar en declaracions a l'ACN que «mentre uns marxen a l'exili per posar urnes i defensar la democràcia» d'altres «marxen per corruptes» i va concloure que «l'única sortida» és la independència de Catalunya i la república catalana.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va comparar la decisió del rei emèrit amb la que va prendre Alfons XIII el 1931. L'aleshores monarca va decidir marxar a Roma, amb la proclamació de la Segona República Espanyola, on va viure fins que va morir-hi el 1941.

El diputat de la CUP al Congrés Albert Botran va assegurar que «l'única manera» de conèixer «tota la veritat» sobre els escàndols de la corona espanyola i que s'assumeixin les «responsabilitats» és que la «monarquia corrupta» caigui i cedeixi el pas a «l'autodeterminació, a les repúbliques i a les independències».

El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, va criticar que l'exili de Joan Carles I no soluciona ni arregla «res». «Què millora respecte de la monarquia? Què millora respecte de la nostra democràcia? Efectivament, res», va dir.

Per la seva banda, Colau va dir que la «corrupció» cal sotmetre-la a judici i que el suport a la monarquia cal validar-lo en un referèndum.