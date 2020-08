Catalunya supera els 100.000 casos mentre que amoïna l'evolució al Vallès

Catalunya va superar ahir la xifra de 100.000 casos positius de covid-19 des de l'inici de la pandèmia, fa cinc mesos, mentre que es manté la xifra de més d'un miler de nous contagis diàriament i comença a preocupar l'evolució a l'alça detectada al Vallès Occidental.

Segons les dades facilitades pel departament de Salut a través de la seva nova pàgina web, en les últimes hores s'han notificat 1.243 casos més a Catalunya, de manera que el total de persones contagiades ascendeix a 100.668, i sis morts més.

El total de persones mortes per aquesta malaltia i les seves conseqüències sumen 12.751 a Catalunya, de les quals 6.995 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.118 en una residència geriàtrica, 814 en un domicili i 824 no han estat classificades per falta d'informació.

Les dades de persones ingressades indiquen que dilluns hi havia un total de 603 ingressats, 171 més que diumenge. També han augmentat lleugerament les persones que es trobaven en les unitats de cures intensives (UCI), que han passat de 100 a 105.

L'augment de casos positius de covid-19 registrats al Vallès Occidental ha posat en alerta la comarca i les seves dos cocapitals, Sabadell i Terrassa. Les últimes dades revelen que en només una setmana s'han incrementat en 110 els casos de coronavirus nous a la ciutat de Sabadell, amb un total de 182, mentre que a Terrassa l'augment és inferior, de 70 nous casos, amb 127 en total, segons dades de la Generalitat.

Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Far-rés, ha publicat un vídeo en què alerta de l'increment de casos, que considera una mala notícia a les portes que molts veïns comencin les seves vacances. L'alcaldessa detalla que, malgrat l'increment de contagis, no hi ha cap pacient de covid-19 ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Parc Taulí, i confessa que «fa por pensar que puguem tenir dades com les dels últims mesos».

En aquesta línia, el Centre d'Esports Sabadell (CE Sabadell) va comunicar ahir la detecció de diversos casos de coronavirus entre treballadors del club, motiu pel qual ha decidit tancar les oficines de l'estadi de la Nova Creu Alta fins al 17 d'agost.

El president de la Generalitat, Quim Torra, també va traslladar el seu suport a l'alcaldessa Farrés i va demanar «màxima prudència i màxima prevenció» a la ciutadania per evitar rebrots. Torra també va expressar el seu suport a alcaldes i autoritats de la comarca de l'Alt Empordà, amb qui es va reunir telemàticament i als quals va recordar els bons resultats de les restriccions aplicades a la comarca de Segrià. Aquestes restriccions i protocols, segons Quim Torra, també s'hauran d'aplicar «quan vagin apareixent brots» en diferents punts de la geografia catalana. Torra va manifestar que, malauradament, s'aniran produint focus i caldrà aprendre «a conviure amb el virus», encara que va puntualitzar que les dades actualitzades per municipis ajudaran a conèixer les tendències i aportaran informació als alcaldes perquè no es produeixin «sorpreses».

D'altra banda, el ministeri de Sanitat havia registrat ahir 8.532 nous positius per la covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de divendres. Segons l'informe, des que va començar la pandèmia hi havia 297.054 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 288.522 de divendres. D'aquests, 968 s'havien diagnosticat el dia previ. La comunitat que més casos acumulava el dia abans era l'Aragó (586). seguida del País Basc (123) i Andalusia (101).