Dues espectaculars explosions deixen desenes de víctimes a Beirut

Diverses desenes de persones han resultat ferides a causa de dues potents explosions que han sacsejat la zona del port de la capital de Líban, Beirut, sense que de moment hi hagi confirmació sobre la causa d'aquestes. Els vídeos que circulen a les xarxes socials mostren una explosió i una gran columna de fum en la zona, prèvia a una segona deflagració de major potència.





Líban: almenys una desena de morts -podrien ser molts més- i més d'un centenar de ferits a causa d'una gran explosió a la zona del port de Beirut. La causa de la deflagració es desconeix encara. Així han quedat les oficines de @tv3cat i @CatalunyaRadio (aquí estem bé, gràcies????) pic.twitter.com/Zs13NhylMy — txell feixas torras (@txellfeixas) August 4, 2020

Fonts citades per l'agència estatal libanesa de notícies, NNA, han assenyalat quel port que acull una fàbrica d'explosius. El ministre de Sanitat, Hamad Hasán, ha indicat que les explosions han deixat "alt nombre" de víctimes i, tal com ha recollit el diari 'The Daily Star'.La corresponsal de TV3 al Líban, Txell Feixas, ha compartit a les seves xarxes socials l'estat en què ha quedat la redacció de la cadena catalana pública a Beirut, mentre que la Creu Roja ha confirmat l'enviament d'unitats a la zona per a ajudar en les tasques de cerca i rescat.Per part seva, el governador de Beirut,que s'havien desplaçat al lloc després de la primera explosió, segons la cadena libanesa LBC.Les autoritats libaneses no s'han pronunciat de moment sobre el que ha passat i es desconeix si s'ha tractat d'un accident o d'un atemptat.