Es faran 9.000 proves PCR aquesta setmana amb un porta a porta a Ripollet i carpes a Sabadell i Terrassa

Salut preveu fer aquesta setmana un cribratge a unes 9.000 persones de Ripollet, Sabadell i Terrassa (Vallès Occidental) per detectar casos de coronavirus després d'un augment de contagis. A Ripollet, preveuen unes 2.000 PCR amb un porta a porta en determinats barris i amb la instal·lació d'una carpa. A Sabadell i Terrassa, muntaran unes carpes on oferiran la possibilitat de fer-se la prova. "És una estratègia diferent a les que hem seguit fins ara. No és només pensar en mesures [restrictives], que no descartem, sinó en una cerca molt més proactiva", destaca el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Sobre la situació a Catalunya, ha advertit que, si bé la taxa d'incidència ha baixat en els darrers dies, cal "millorar molt més".

En la roda de premsa d'aquest dimarts, Argimon ha assenyalat que la situació a Catalunya està millorant "a poc a poc", després que el risc de rebrot hagi baixat en els darrers dies tot i que es troba encara en un nivell molt elevat. Amb un valor de 155,87, el risc de rebrot continua clarament a la zona vermella, ja que el llindar de risc alt se situa en 100. La taxa de reproducció del virus (Rt) és ara d'1 després també d'un descens en els darrers dies (1,40 la setmana passada), però s'ha de situar per sota d'aquest valor, ha fet notar el secretari de Salut Pública.

La situació general a Catalunya millora perquè ho fan els territoris més afectats pels rebrots en les darreres setmanes i on s'han aplicat restriccions. Així, el Segrià "evoluciona bé" però la taxa d'incidència i el risc de rebrot continuen sent molt alts perquè havien arribat a nivells altíssims. També Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, entre altres municipis de l'àrea metropolitana, on també va baixant el risc de rebrot. "Anem pel bon camí, però encara ens queda molta feina", ha ressaltat Argimon. Una frase que també ha utilitzat per a Figueres i Vilafant, on la situació va "bé", però "encara queda molta feina", ha insistit.

Davant aquesta situació, el secretari de Salut Pública i el coordinador de la Unitat de Seguiment de la covid-19 de Catalunya, Jacobo Mendioroz, no han avançat ara com ara cap relaxament de mesures previst pels propers dies en aquestes àrees amb restriccions. I en qualsevol cas, Mendioroz ha avisat: "No podem caure en els mateixos errors de pensar que quan baixa la corba, ens podem relaxar. Hem d'interioritzar que hi ha una manera de fer les coses diferent".

Argimon ha destacat que ara és la segona corona metropolitana, especialment el Vallès Occidental, la més afectada per l'augment de contagis. Per això ha anunciat aquests cribratges plantejats de manera més massiva a Ripollet, Sabadell i Terrassa en els propers dies, fins dissabte. Argimon ha destacat el contacte "molt estret" que estan tenint amb els ajuntaments per muntar l'operativa.

A Ripollet, Salut Pública té previst començar aquest dimecres a la tarda amb "un porta a porta i comerç a comerç" en uns barris concrets on han detectat una concentració de casos (clústers), amb mediadors i agents cívics. En una altra zona, s'instal·larà una àrea assistencial mòbil (carpa) i s'espera que entre dijous i dissabte es puguin fer 2.000 proves per detectar el virus.

El patró de Sabadell i Terrassa serà una mica diferent al de Ripollet, ja que les zones de transmissió comunitària no estan tan delimitades, si bé sí que estan lligades a unes àrees bàsiques de salut (ABS) determinades. El cribratge es farà en diferents carpes, on es faran proves PCR de forma generalitzada i voluntària. Els detalls de l'operativa es concretaran en les properes hores, com per exemple com s'arribarà a les persones (per exemple, difusió a través d'un vehicle).

Per a aquests cribratges, Salut Pública compta amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els centres d'atenció primària i els hospitals Parc Taulí, Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua Terrassa.

Una experiència similar a aquests cribratges ja s'ha fet a Granollers, si bé no va ser tan massiu. A la capital del Vallès Oriental es va fer una cerca activa amb un porta a porta que va arribar a unes 300 persones després que es detectessin clústers de casos en uns blocs concrets de la ciutat. Al final es va acabar trobant la relació dels contagis i el cas índex.

Argimon ha apuntat que aquesta estratègia de cribratges es podria aplicar en alguna altra ciutat important de Catalunya, però no ha detallat de moment quina, i que la idea és buscar el model més eficient per tallar les cades de contagis de la manera més precoç possible.



Crítica a l'empresa amb 19 persones positives que continuaven treballant-hi

El secretari de Salut Pública s'ha referit al cas de l'empresa del sector de la fruita a qui Salut Pública ha suspès de forma cautelar l'activitat a través de la Inspecció de Treball després que 19 persones que havien donat positiu per covid-19 continuessin treballant tot i conèixer el resultat de les PCR. "No és un tancament perquè hi hagi un rebrot, sinó que és un cas en què no es facilita tota la informació ni la realització de la feina de la vigilància epidemiològica", ha indicat.

"Això passa en un territori on la gent ha fet molt sacrifici, on hi ha hagut un brot molt complex, on les taxes d'incidència van arribar a ser molt elevades. No podem permetre aquest tipus de fets i d'actituds", ha condemnat el secretari de Salut Pública. Ara bé, Argimon ha preferit no detallar de forma pública, a part del tancament cautelar, a quins sancions s'exposa l'empresa.



Argimon, sobre les decisions judicials: "Veurem si continuen fent d'epidemiòlegs"

Argimon ha defensat el tancament de l'oci nocturn i també dels bars i restaurants dels municipis amb restriccions a partir de la mitjanit com una "molt bona mesura" per frenar els contagis. El secretari de Salut Pública ha recordat que des de Salut tenen previst recórrer la decisió judicial que permet a restaurants i bars obrir més enllà de mitjanit. "Esperem que el jutge decideixi i atengui a raons epidemiològiques. Crec que ho vam documentar bé i amb un escrit específic del Ministeri de Sanitat. Sembla que no els va convèncer. Veurem si van en la mateixa línia o continuen fent d'epidemiòlegs", ha criticat.