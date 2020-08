Un home ebri i que deia que tenia la covid fa saltar l'alarma a Cardona

Els usuaris i paradistes del mercat de Cardona van topar aquest diumenge amb la detenció d'un home de 58 i de nacionalitat equatoriana que deia que tenia la covid-19 i que presentava evidents símptomes d'embriaguesa. El seu comportament, amb resistència a l'autoritat, va obligar a actuar agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, a més de personal del SEM, degudament protegit amb bates, ulleres i mascaretes. Al final, però, tot va quedar en una falsa alarma.

Segons explica Ferran Estruch, alcalde de Cardona, la Policia Local va ser alertada a mig matí que una persona estava provocant molèsties en diferents locals d'hostaleria. Els dos agents del cos el van anar a buscar i van topar, segons el batlle, amb un individu amb «actitud neguitosa, que anava d'un cantó a l'altre» i que no va voler atendre els requeriments de l'autoritat. A més, va començar a dir que tenia la covid.

Pel seu comportament violent, la Policia Local va emmanillar l'home i el va traslladar a les dependències municipals, on, seguint els protocols, se li va prendre la temperatura. «Es va comprovar que tenia febre», revela Estruch, per la qual cosa es va avisar el SEM. També es va requerir l'assistència dels Mossos.

Cap a 2/4 d'1 del migdia, quan es va procedir al trasllat de l'arrestat cap a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, l'home va aprofitar que se li havien tret les manilles per tornar a forcejar amb els agents (tal com es veu al vídeo publicat a www.regio7.cat i que va ser enregistrat per testimonis de la detenció). Va ser necessària la col·laboració dels policies locals, els mossos i el personal sanitari per reduir-lo i posteriorment introduir-lo a l'ambulància per dur-lo cap a Manresa. Mentrestant, en espera del resultat del test, els dos agents de la Policia Local van ser aïllats.

Les proves que es van efectuar al detingut a les instal·lacions d'Althaia van donar negatiu, tal com assegura l'alcalde de Cardona. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'una persona amb almenys un antecedent i va quedar arrestada a la comissaria de Manresa acusada d'atemptat a agents de l'autoritat.