L'Ajuntament de Súria fa ajustos en els horaris de la piscina municipal

L'Ajuntament de Súria i la Societat Atlètica de Súria (SAS), com a entitat gestora de la piscina municipal en l'actual temporada d'estiu, han acordat modificar alguns punts del sistema d'horaris i d'abonaments d'aquest equipament municipal, a partir de la demanda que ha tingut l'ús d'aquestes instal·lacions dins de les mesures empreses enguany com a conseqüència de la pandèmia.

En concret, les modificacions acordades, i ja vigents des d'aquesta setmana són que els abonaments permetran accedir a la piscina municipal des de les 11 del matí fins al tancament de la instal·lació, com a únic horari per a tots els dies de la setmana (fins ara hi havia franges establertes).

L'horari reservat per a pensionistes i jubilats serà de 10 a 12, de dilluns a diumenge. Entre les 10 i les 11, la piscina municipal només podrà ser utilitzada per pensionistes i jubilats, a més d'algun grup reduït especial (Centre Obert El Brot, etcètera). D'11 a 12, pensionistes i jubilats disposaran d'un espai exclusiu i delimitat a la piscina gran. Els pensionistes i jubilats que vulguin accedir a la piscina municipal fora de l'esmentat horari reservat hauran de signar una declaració autoresponsable.