L'OMS adverteix que «potser no hi haurà mai» una cura per a la covid

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va afirmar ahir que, malgrat els avanços de les últimes setmanes en el desenvolupament d'una vacuna contra la covid-19, «potser no hi haurà mai» una cura per a la malaltia. No obstant això, «mai és massa tard per capgirar la situació», va afimar en roda de premsa a Ginebra, on va apel·lar als principis bàsics de la salut pública i al control de malalties per aturar els rebrots.

«Provar, aïllar i tractar pacients, i rastrejar i posar en quarantena els seus contactes. Informar, empoderar i escoltar les comunitats. Per a les persones, es tracta de mantenir la distància física, usar una mascareta, netejar-se les mans regularment i tossir amb seguretat lluny dels altres», va dir. El missatge «és clar: fes-ho tot. I quan estigui sota control, tira endavant!», va recomanar Tedros.

Durant la setmana passada, l'OMS ha vist com països que semblava que havien superat moments crítics «ara estan lluitant amb nous pics de casos», va advertir. No obstant això, «també s'ha vist com alguns països, regions o localitats que tenien una gran quantitat de casos ara estan controlant el brot». «No és fàcil, per descomptat. Les mesures estrictes poden causar els seus propis problemes per a la prestació de serveis de salut essencials, l'economia i les societats en general. El comitè va reconèixer que els estats membres han de prendre decisions difícils per canviar l'epidèmia», va dir Tedros. I va afegir: «També van deixar clar que quan els líders fan un pas al capdavant i treballen intensament amb les seves poblacions, aquesta malaltia es pot controlar». Va sostenir que cada dia s'aprèn sobre el virus, i va celebrar que els països hagin «progressat en la identificació de tractaments que puguin ajudar les persones amb les formes més greus de Covid-19».

El comitè de l'OMS recomana que els països participin en l'Accelerador d'Accés a les Eines Covid-19 (ACT) i en assajos clínics rellevants i que es preparin per a una introducció terapèutica i segura de vacunes. Algunes es troben en assajos clínics de fase tres, i l'organització espera tenir-ne una quantitat d'efectives que puguin ajudar a prevenir infeccions. També va reiterar la importància de seguir enfortint el sistema de salut; continuar millorant la vigilància, el seguiment de contactes i que els serveis de salut interromputs es reiniciïn el més ràpid possible; i mantenir les restriccions i el monitoratge.