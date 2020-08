El ministre d'Exteriors del Líban diu que el país pot esdevenir un estat fallit

El ministre d'Exteriors del Líban, Nasif Hiti, va presentar ahir la seva dimissió pel que descriu com una mala gestió per part de l'Executiu i va alertar que el país corre el risc de convertir-se «en un estat fallit».

«Tenia grans esperances en el canvi i la reforma, però la realitat ha fet desaparèixer totes les esperances després d'un inici prometedor a partir d'extrems complicats», va manifestar Hiti en el seu comunicat, recollit per l'agència estatal libanesa de notícies, NNA.

«Vaig créixer adorant el Líban com un lloc de llibertat, pensament, ciència i cultura», va afirmar, i va apuntar que «el Líban avui no és el Líban que es volia convertir en un far i un model». «El Líban llisca avui cap a un estat fallit, Déu no ho vulgui», va advertir.