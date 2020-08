Òmnium demana al Suprem activar la cerca internacional de Joan Carles I

Òmnium Cultural ha reclamat activar la cerca internacional de Joan Carles I per tal de "garantir que reti comptes davant la justícia". L'entitat ha presentat aquest matí davant la Sala Segona del Tribunal Suprem una petició urgent per adoptar mesures cautelars després de la fugida del rei emèrit, on demana citar-lo a declarar de manera immediata com a investigat i que el jutge li prengui declaració. Al mateix temps, Òmnium exigeix que des de les institucions involucrades s'informi immediatament d'on és Joan Carles I i que "se l'adverteixi que la seva incompareixença podrà provocar una ordre de detenció i l'activació dels mecanismes de cooperació policial i jurisdiccional internacionals".

L'entitat demana també "màxima celeritat" al Suprem per admetre a tràmit la querella interposada fa un mes per Òmnium contra el rei emèrit i que "exerceixi les seves responsabilitats com a poder judicial per perseguir la corrupció". És per això que insta el Suprem a activar la Unitat de Policia Judicial perquè "urgentment acrediti on està el Borbó fugat".

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha assegurat en aquest sentit que "la justícia espanyola torna a demostrar la seva escandalosa arbitrarietat" amb aquest cas. "Està de braços plegats i permet impunement que el Borbó es fugui sense retre comptes. Som davant un escàndol democràtic majúscul, una autèntica operació d'Estat que ha organitzat la fuga de l'emèrit amb la participació activa del govern espanyol", ha dit en un comunicat.

Davant el que considera "una operació d'Estat muntada i coordinada des de tots els poders" i "l'opacitat" que envolta la fugida del monarca, Òmnium també demana al Suprem que dicti una prohibició de sortida de l'Estat espanyol a Joan Carles I i li retiri el passaport mentre no es confirmi oficialment la seva sortida de territori espanyol.