El PDeCAT permetrà la doble militància en casos excepcionals

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, s'avé que hi hagi «excepcions» que permetin una doble militància als seus associats, el 5% dels quals ja s'ha donat de baixa per sumar-se a Junts per Catalunya (JxCat).

La posada en marxa del procés congressual de JxCat com a nou partit ha generat una situació d'incertesa per a nombrosos càr-recs i militants demòcrates que volen unir-se a la formació que impulsa l'expresident Carles Puigdemont sense que això impliqui que hagin de renunciar al seu carnet del PDeCAT.

El mateix Puigdemont –segons que va confirmar ahir Solsona en roda de premsa– manté encara el seu carnet del PDeCAT, però alhora serà elegit president de JxCat –és l'únic que ha presentat candidatura– en una votació telemàtica que se celebrarà del 7 al 9 de agost.

Altres cares conegudes del PDeCAT es troben en una situació semblant, com és el cas de l'exconseller pres Jordi Turull, que serà elegit vicepresident de JxCat i que tampoc vol renunciar al seu carnet de la formació demòcrata.

Després de la reunió de la direcció executiva del PDeCAT, Solsona va recordar que els estatuts del PDeCAT «són clars» a l'hora de descartar la doble militància i, davant la pregunta de si Puigdemont i Turull podran mantenir el seu carnet del partit tot i ostentar càrrecs directius en JxCat, va assenyalar: «Apel·lem al sentit comú de tots els associats».

Tot i això, va explicar que el president del PDeCAT, David Bonvehí, el partit ha instat la comissió d'ètica i transparència del partit a emetre un informe, preceptiu però no vinculant, per dilucidar si en «casos puntuals» hi pot haver alguna «excepció» que permeti la doble militància.

En aquest moment, va puntualitzar Solsona, la comissió d'ètica està presidida per l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que ha donat suport públicament al naixement de JxCat.

Solsona va insistir que no pretén obrir la porta a la doble militància de forma generalitzada, però sí que caldrà «valorar un a un» cada cas puntual i examinar-ne les possibles motivacions.