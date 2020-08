Salut preveu reservar 4.000 llits per si calguessin durant la segona onada de la covid-19

El Departament de Salut ha previst una reserva estratègica d'uns 4.000 llits per instal·lar-los fora dels hospitals amb vista a la segona onada de la covid-19 que s'espera per a la tardor o hivern. La voluntat és tenir-los preparats per instal·lar-ne el màxim possible en cas de necessitat en espais com ara pavellons per donar suport als hospitals del país perquè aquests puguin seguir prestant la seva activitat ordinària. Així ho ha explicat Mònica Moya, responsable de projecte que ha permès habilitar el pavelló Onze de Setembre de Lleida com a pavelló Salut. L'equipament compta amb 70 llits preparats per acollir pacients amb covid-19 no greus. De moment, el pavelló està preparat i només es posarà en marxa en cas de necessitat assistencial.

Moya ha explicat que el fet de tenir una reserva d'aquests 4.000 llits per poder-los instal·lar fora dels hospitals es fa partint de la possibilitat que es pogués arribar a una saturació als centres hospitalaris del país, malgrat que la voluntat és no haver-los d'utilitzar. La responsable de Desenvolupament de projectes estratègics en Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha indicat que la planificació que s'ha fet preveu un increment del 30% dels llits disponibles actualment en cada hospital i regió sanitària. Catalunya compta amb 12.200 llits hospitalaris i, d'aquesta manera, es preveu poder disposar-ne d'un 30% més fora dels centres.

En el cas de la regió sanitària de Lleida, en farien falta uns 200. De moment, se n'han instal·lat 70 al pavelló Onze de Setembre de la capital del Segrià, mentre la resta s'ubicarien en altres equipaments però només en cas de necessitat. L'habilitació d'aquest equipament esportiu com a pavelló Salut per part del SEM s'ha fet en 15 dies i el muntatge ha servit de prova pilot amb vista a la necessitat d'habilitar altres espais similars arreu del país, ha explicat Moya.

L'Onze de Setembre de Lleida es deixa així preparat per si, de cara a la tardor o hivern, fos necessari utilitzar-lo com a equipament assistencial ja que, amb l'estabilització de la corba de contagis, Salut no ho considera de moment necessari, tal com ha exposat la gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, durant una vista al pavelló. El pavelló Salut de l'Onze de Setembre disposa de 70 llits d'hospitalització pensats per a pacients amb covid-19 no greus, que ja estiguin sortint de la malaltia i puguin estar hospitalitzats al pavelló amb oxigen, a més d'altres dos llits per a reanimació. És l'equivalent a més de dues plantes de l'Hospital Arnau de Vilanova tot i que, "la voluntat és no haver de fer-los servir", ha remarcat Farreny.

En el recinte s'han habilitat tres punts de control d'infermeria i d'entrades i sortides. Així mateix s'han preparat circuits per a l'entrada i sortida dels professionals i, d'aquesta manera, s'ha previst com s'han de posar els EPI i posteriorment, treure-se'ls a la zona de descontaminació.

En cas que s'haguessin de posar en servei aquets 70 llits, farien falta uns 150 professionals, entre personal mèdic i d'infermeria, distribuïts entre tres torns diaris per fer-se'n càrrec. Actualment, la regió sanitària de Lleida no podria assumir aquest personal fora dels hospitals i centres sanitaris i, per això, la previsió és obrir l'equipament de forma parcial per mòduls de 12 llits, en cas de necessitat, segons ha explicat el gerent de l'ICS i de GSS a Lleida, Ramon Sentís. En aquest sentit, faria falta una reorganització del personal de la regió sanitària per donar servei a l'Onze de Setembre tot i que no es descarta altres solucions per cobrir la mà d'obra necessària com ara la contractació de personal auxiliar.

Una trentena de brots actius a la regió sanitària de Lleida

Divina Farreny ha explicat que actualment Salut té comptabilitats una trentena de brots actius de covid-19 a la regió sanitària de Lleida, la majoria al Segrià però també en altres comarques. "Hi ha molt brot comunitari familiar però també se n'han detectat en bars i altres espais", ha explicat. Des del Departament estan fent un seguiment més intens d'aquesta trentena de brots tot i que es va arribar a tenir-ne més de 90 a la regió. Salut segueix estudiant-los tots per evitar possibles rebrots però la majoria s'han acabat estabilitzant, ha indicat Farreny.

La gerent de la regió sanitària ha destacat que "la corba s'aplana" a Lleida. Aquest dimarts es troben ingressades 186 persones amb covid-19 als hospitals públics i privats lleidatans i a l'Hotel Salut, de les quals 18 a l'UCI de l'Arnau de Vilanova i del Santa Maria. Farreny ha explicat que durant el cap de setmana és va arribar a "tensionar" la situació pel que fa a llits de crítics però s'hi va poder donar resposta amb la col·laboració de centres privats.

Divina Farreny també ha explicat que se segueixen traslladant pacients de Lleida a altres hospitals del país per disminuir la pressió assistencial al territori seguint el pla de contingència previst. És el cas d'embarassades i de pacients amb ictus, entre altres pacients que així ho determinen els professionals mèdics.