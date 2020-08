MAPA | Quin risc de rebrot té cada comarca?

El Bages, el Moianès, el Solsonès, l'Anoia, la Cerdanya i l'Alt Urgell es troben a dia d'avui en una situació de la pandèmia de la covid-19 controlada. El risc de rebrot en la majoria d'elles és moderat o baix, amb menció especial per al Moianès, amb una taxa de 4,49. Al Berguedà, en canvi, la probabilitat de rebrot és moderada-alta (la seva taxa és de 74,1). Amb tot, cap de les comarques de la Catalunya Central passa d'una taxa de 100, segons les dades actualitzades per la Generalitat amb data del 4 d'agost. La taxa global de Catalunya és de 160,24, mentre que a Manresa ciutat és de 70,13.

La taxa del risc de rebrot s'utilitza per saber si una regió, municipi o comarca cal prendre mesures per controlar l'epidèmia de la covid-19. Per calcular-la, la Generalitat combina dues altres taxes: la incidència acumulada per cada 100.000 habitants els darrers 14 dies i la taxa Rho o de reproducció.

Les dades (4 d'agost)



Catalunya 160,24

Manresa 70,13

Alt Camp 48.92

Alt Empordà 245.91

Alt Penedès 115.5

Alt Urgell 50.39

Alta Ribagorça -

Anoia 54.43

Bages 54.39

Baix Camp 47.66

Baix Ebre 152.61

Baix Empordà 72.44

Baix Llobregat 180.34

Baix Penedès 35.29

Barcelonès 242.68

Berguedà 74.1

Cerdanya 13.53

Conca de Barberà 3.11

Garraf 92.07

Garrigues 447.39

Garrotxa 83.04

Gironès 39.98

Maresme 68.11

Moianès 4.49

Montsià 202.54

Noguera 367.04

Osona 65.45

Pallars Jussà 14.17

Pallars Sobirà 29.18

Pla d'Urgell 369.85

Pla de l'Estany 34.0

Priorat 134.4

Ribera d'Ebre 281.04

Ripollès 76.76

Segarra 561.34

Segrià 434.74

Selva 61.33

Solsonès 17.38

Tarragonès 64.26

Terra Alta 68.01

Urgell 234.6

Val d'Aran 27.63

Vallès Occidental 158.45

Vallès Oriental 157.22