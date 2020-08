Moren almenys 50 persones en dues explosions al port de Beirut

Almenys 50 persones van morir ahir i 3.000 van ser ferides a causa de dos potents explosions a la zona del port de la capital del Líban, Beirut, sense que de moment se n'hagi confirmat la causa. Els vídeos que circulen a les xarxes socials mostren una explosió i una gran columna de fum, prèvia a una segona deflagració de major potència.

Fonts citades per l'agència estatal libanesa de notícies, NNA, van assenyalar ahir que l'incident hauria tingut lloc en una sitja del port que acull una fàbrica de focs artificials, tot i que no hi ha versió oficial de l'esdeveniment.

El ministre de Sanitat, Hamad Hassan, va explicar que les explosions van provocar «un molt alt nombre» de víctimes i va ordenar a tots els hospitals que atenguessin els ferits per l'incident.

Els mitjans locals apuntaven ahir a desenes de víctimes entre morts i ferits, mentre que la Creu Roja va confirmar l'enviament d'unitats a la zona per ajudar en les tasques de recerca i rescat.

Per la seva banda, el governador de Beirut, Maruan Abud, va explicar que les autoritats van perdre el contacte amb diversos bombers que s'havien desplaçat a el lloc després de la primera explosió, segons la cadena libanesa LBC.