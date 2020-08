La patronal de l'oci nocturn insta el Govern a reobrir divendres les discoteques

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) ha demanat a la Generalitat que permeti la reobertura de les discoteques a partir d'aquest divendres, quan acaba el termini de 15 dies durant el qual es va acordar la suspensió d'aquestes activitats a tot Catalunya.

En un comunicat, la patronal va explicar ahir que dilluns va traslladar la petició a la Generalitat, juntament amb la proposta de reprendre la taula de treball que es va constituir al seu dia, i que fa un mes que va deixar de funcionar, per pactar sota quines restriccions i mesures de seguretat es podria permetre la reobertura.

La federació del sector, l'únic que roman obligatòriament tancat ara mateix per la crisi sanitària, ha reclamat tant a la Generalitat com al departament de Salut poder dialogar «abans de decidir res, ja que prorrogar la prohibició de desenvolupar l'activitat de discoteca, sala de festes i sala de ball de forma indiscriminada portarà a la ruïna a milers de famílies que depenen d'aquest sector i de la temporada».

La patronal proposa una reobertura asimètrica per regions sanitàries i seguint mesures com la prohibició de la pista de ball, la limitació d'un 50% de l'aforament i la distribució en taules i cadires degudament separades, així com permetre un aforament de fins al 75% en el cas dels establiments a l'aire lliure.

Seguretat jurídica

«Demanem insistentment a l'administració concreció, previsió, diàleg i seguretat jurídica. Els nostres empresaris no poden estar pendents cada setmana del que sortirà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el divendres al migdia per aplicar-ho el mateix dia», va emfatitzar el president de la FECASARM, David López.

«Creiem que serà molt més efectiu i productiu treballar conjuntament sector i administració de la mà i de manera pactada que a cop de resolució cada divendres i dissabte i d'actuacions judicials que les vagin deixant sense efecte parcialment o totalment. Estem disposats a parlar de les mesures necessàries perquè tothom se senti segur però no podem seguir abocant famílies a la ruïna de manera innecessària», va subratllar López.