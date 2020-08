Sánchez elogia Felip VI per distanciar-se del seu pare i reivindica la monarquia

El cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va considerar ahir «adequada» la mesura de Felip VI de «marcar distàncies» amb Joan Carles I, que ha fugit d'Espanya per les seves possibles conductes irregulars, i va reivindicar la monarquia davant de les crítiques d'Unides Podems, perquè «no es jutgen institucions, sinó persones». Sánchez va fer una ferma defensa de la Corona i del pacte constitucional després que els seus socis de coalició advertissin que la «fugida indigna» del rei emèrit a l'estranger «deixa la monarquia en una posició molt compromesa i delicada».

L'endemà de l'anunci de la històrica sortida de país del rei Joan Carles, el cap de l'Executiu va atribuir la decisió a la Casa del Rei i va assegurar que no té informació sobre on és l'emèrit davant les notícies que el situen a la República Dominicana o Portugal.

Sánchez va lloar que Felip VI hagi actuat en favor de «l'exemplaritat, la transparència i la regeneració», i es distanciï del seu pare per conductes, que, va suggerir, «poden ser susceptibles d'un retret judicial».

Davant dels que pretenen enderrocar la Corona, va recordar que a Espanya hi ha hagut casos de corrupció vinculats a partits i agents socials i no se'ls ha qüestionat per aquesta raó.

«El que es jutja no són institucions, es jutgen persones», va sentenciar Sánchez, que va destacar que «el més important» és que el rei emèrit ha deixat clar, a través del seu advocat, que «es posa a disposició de la justícia com qualsevol altre espanyol».

Sánchez va emparar-se en la confidencialitat de les despatxos amb Felip VI en ésser preguntat per què no va informar prèviament Unides Podem de la fugida de Joan Carles I i va treure importància a les discrepàncies amb els seus socis de coalició.

«Som dos partits diferents amb cultures polítiques diferents», va afegir, i va recordar que el PSOE és «arquitecte de la Constitució», i per aquest motiu dóna suport a la monarquia.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va desmarcar Unides Podem de la «fugida» del rei Joan Carles, que va qualificar «d'actitud indigna» per la qual «hauria de retre comptes davant el seu poble i davant la justícia», en línia amb el que va afirmar ahir el vicepresident segon, Pablo Iglesias.

En declaracions a la Cadena Ser, Montero va advertir que la decisió «avalada» per Felip VI «deixa la monarquia en una posició molt compromesa i delicada».

El president de el grup parlamentari, Jaume Asens, també va acusar Sánchez de «deslleialtat» per no informar sobre l'operació de el rei emèrit i va demanar un referèndum sobre la monarquia.

Davant d'aquests «atacs intolerables», el líder del PP va considerar «lamentable» que el president no defensi el rei i «una mostra més de deslleialtat» que no l'informés de la decisió de Joan Carles I.