Aragonès, sobre la taula de diàleg: «Dia i hora, i hi serem»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha interpel·lat el govern espanyol sobre la taula de diàleg i ha dit que posin "dia i hora, i hi serem". Aragonès ha deixat clar que s'asseuran amb la condició que hi hagi dos punts sobre la taula: "el dret a l'autodeterminació i l'amnistia, com a solució davant de la repressió que continuem patint". En aquest sentit, el vicepresident ha demanat a l'executiu espanyol que "deixi de buscar excuses" i ha dit que "el govern de Catalunya està a disposició en la lluita per la llibertat de Catalunya, l'amnistia i el dret a l'autodeterminació perquè això mai fa vacances i hi estarem sempre a punt". Aragonès ha fet aquestes declaracions durant una visita a l'empresa fabricant de globus Ultramagic.