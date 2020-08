El Líban decreta l'estat d'emergència després de la brutal explosió de Beirut

El Govern libanès va decretar ahir l'estat d'emergència durant quinze dies a Beirut, que estarà sota control militar després de l'explosió dimarts d'un magatzem al port que va causar almenys 135 morts i 5.000 ferits, així com centenars de desapareguts, mentre que milers de persones s'han quedat sense casa.

La ministra libanesa d'Informació, Manal Abdelsamad, va explicar que l'estat d'emergència és «renovable i l'autoritat militar més important serà responsable immediatament de mantenir la seguretat» a la ciutat.

La decisió va ser presa durant una reunió del gabinet de ministres l'endemà de la devastadora explosió que va afectar barris sencers de la capital libanesa.

Almenys 135 persones van perdre la vida i 5.000 van resultar ferides, segons el Govern i la Creu Roja libanesa, com a conseqüència de l'explosió d'un magatzem al port de Beirut amb 2.750 tones de nitrat d'amoni.

Segons les primeres informacions, difoses per l'Executiu, el fertilitzant estava des de feia sis anys en un magatzem del port sense que ningú hagués pres mesures per garantir la seva seguretat.

El Govern libanès va anunciar l'arrest domiciliari dels encarregats de l'emmagatzematge de les 2.750 tones de nitrat d'amoni. La ministra d'Informació libanesa va assenyalar també després d'una reunió extraordinària del gabinet que les «autoritats competents» s'encarregaran de prendre totes les mesures legals per aplicar l'arrest domiciliari i vigilar els responsables.

El Líban va viure ahir una jornada de dol nacional, mentre se segueix buscant entre les runes cadàvers i supervivents i s'intenta avaluar l'abast dels danys materials.

La Fiscalia de París ha obert una investigació sobre les circumstàncies de l'explosió. Les indagacions han estat iniciades per «lesions involuntàries» i la seva obertura, confiada a la direcció general de la gendarmeria nacional, és un procediment habitual cada vegada que hi ha víctimes franceses a l'estranger. «Un primer balanç permet identificar 21 persones de nacionalitat francesa ferides per l'explosió», va explicar la Fiscalia en un comunicat.

El president francès, Emmanuel Macron, viatjarà avui al Líban per reunir-se amb les autoritats de país i avaluar la situació després del sinistre al port de Beirut i per preparar l'enviament de nova ajuda francesa.

Cap espanyol ferit

El Ministeri de Defensa d'Espanya va informar que no hi ha personal militar espanyol ferit en les dues potents explosions i va anunciar que prepara un comboi amb mitjans sanitaris i logístics per desplaçar-se fins al lloc si es sol·licités suport. Per la seva banda, l'Institut Cervantes de Beirut va informar que dos dels seus treballadors de nacionalitat libanesa havien resultat ferits.

El primer ministre del Líban, Hassan Diab, va assenyalar que el país és davant d'una «crisi nacional» i va instar tots els grups a estar a l'altura de l'emergència, al mateix temps que va afirmar que la investigació de l'explosió és una «prioritat». «Espero que tothom aturi les discussions i es posi a ajudar davant el desastre que ha colpejat el país», va afirmar Diab durant una reunió de gabinet. A més, va fer una crida a intensificar els esforços per respondre a les necessitats de recuperació, recerca de desapareguts, tractament de ferits i allotjament temporal.

Trump parla d'una «bomba»

D'altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que l'explosió a Beirut havia estat en realitat un «atac» amb «algun tipus de bomba». «Sembla un atac espantós», va assenyalar Trump, que va afegir que «m'he reunit amb alguns dels nostres grans generals i ells defensen que va ser un atac. Aquest no ha estat un succés del tipus d'una explosió industrial», va afegir el president nord-americà, contradient així la versió que han divulgat les autoritats locals.