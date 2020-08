El PP recrimina «falta d'originalitat» a Torra pel ple sobre la monarquia a l'agost

El PP ha recriminat "falta d'originalitat" al president del Govern, Quim Torra, per haver convocat a l'agost un ple sobre la continuïtat de la monarquia a l'Estat després de la marxa de Joan Carles I acorralat per les investigacions judicials sobre els seus presumptes negocis opacs. "Demà hi ha ple al Parlament. Aquesta vegada no és per proclamar la república catalana sinó perquè el Rei Felip VI abdiqui. Poca cosa per ser agost", ha dit el secretari general del PPC, Daniel Serrano, a Twitter. El diputat ha assegurat que per aquesta "falta d'originalitat" Torra va "alacaigut" per la seva "imminent inhabilitació", abans d'afegir: "El trobarem a faltar...".

D'altra banda, el partit també ha criticat la llei que pretén regular el preu dels lloguers. El portaveu dels populars al Parlament, Santi Rodríguez ha assegurat que es va quedar-curt en les seves queixes inicials, que preveien que hi havia 17 articles inconstitucionals, ja que el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que són 18. "He (de) reconèixer el meu error. Vaig advertir que uns 17 articles de la llei que pretén regular els lloguers eren inconstitucionals. Avui el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que són 18 els articles inconstitucionals", ha ironitzat.