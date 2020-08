Catalunya registra 955 nous contagis en 24 hores, 250 més que en el balanç d'ahir

Les funeràries han registrat 12.802 morts a Catalunya per coronavirus, sense increments en les últimes 24 hores. El comunicat de la Conselleria de Salut de la Generalitat amb el balanç diari de morts i afectats parteix de la informació de les funeràries.

A més, després d'haver-se superat ahir la barrera dels 100.000 contagis, aquest dijous són ja 103.110 les persones que han donat positiu de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR): 8.655 més que en el recompte anterior. A Catalunya hi ha actualment 576 persones ingressades per coronavirus. Un total de 108 són a l'uci, tres menys en el balanç anterior.

La taxa de risc de rebrot ha passat dels 160,24 comunicats ahir a 163,87. Dissabte estava en 163,05, diumenge en 161,90, les últimes dades la situaven en el 159,13 i les facilitades aquest dimarts, en 155,87. Els experts situen el llindar de risc en 100.