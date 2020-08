El CGE avisa que la llei per regular els lloguers no és constitucional

El Consell de Garanties Estatutàries va emetre ahir el seu dictamen sobre la proposició de llei per regular els lloguers, impulsada per JxCat, ERC, els comuns i la CUP, i va trobar-hi nombrosos articles i disposicions que no s'ajusten al marc legal que estableixen l'Estatut i la Constitució.

El 23 de juliol passat, Ciutadans i el PPC van anunciar la seva decisió de dur al Consell de Garanties –òrgan consultiu de la Generalitat que vetlla per l'adequació de les lleis catalanes al marc legal vigent– la proposició de llei per a la regulació dels preus dels lloguers d'habitatges, en considerar que Catalunya no disposa de competències per aplicar-la.

El president del grup de Ciutadans al Parlament, Carles Carrizosa, va difondre ahir a través de les xarxes socials les conclusions del dictamen –que no és vinculant–, en el qual per unanimitat els membres del Consell detecten que nombrosos preceptes de la llei «no troben empara» a l'Estatut i «vulneren la Constitució».

«Cs ho va advertir i ara el Consell de Garanties ens dona la raó. Tomba per unanimitat la llei de lloguers, una mentida preelectoral de la Generalitat populista amb Podem per rentar-se la cara sobre l'incompliment a Catalu-nya de la llei vigent: 15% d'habitatge d'ús social», va denunciar Carrizosa.

Aquesta llei ha esdevingut polèmica en les últimes setmanes perquè JxCat, un dels grups que havia signat la iniciativa, va presentar diverses esmenes a la seva pròpia llei, fet criticat per ERC, els comuns, la CUP i el Sindicat de Llogaters, amb els quals havien pactat la proposta.



Reunió de Torra amb llogaters

De fet, ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir amb el Sindicat de Llogaters per parlar d'aquesta qüestió. Torra és partidari d'aprovar amb «consens» la proposició de llei per a la regulació dels preus dels lloguers d'habitatges. Torra reclama a totes les parts el «compromís perquè s'aprovi una bona llei viable i possible», van afirmar les fonts consultades.

La proposició de llei pretén limitar els preus del lloguer i concreta que es podrà aplicar la regulació en aquells habitatges que estiguin dins d'un àrea declarada com a «mercat d'habitatge tibant».

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va mostrar-se partidari ahir de «corregir les importantíssimes disfuncions» de la proposició de llei per contenir els preus del lloguer mitjançant una reunió en primera instància dins del Govern i «posar sobre la taula» el text original i els informes de l'ACCO i el Consell de Garanties Estatutàries, dels quals va dir que «són molt contundents».

Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, la manera com el departament de Justícia ha abordat aquesta qüestió, pactant el text amb el Sindicat de Llogaters i presentant-ho com a proposició de Llei, «no és la més adequada». Ara, va afegir, la iniciativa ja correspon als grups parlamentaris per negociar i tramitar les esmenes.