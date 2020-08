Torra: «O república catalana i independència, o monarquia espanyola i dependència»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha carregat aquest divendres contra la marxa del rei emèrit Joan Carles I de l'Estat i el paper que ha jugat el govern espanyol en l'afer i ha reivindicat l'independentisme català com a alternativa: "Les opcions avui són més clares i diàfanes que mai: o república catalana i independència, o monarquia espanyola i dependència". "Hem de dir prou", ha alertat durant el ple del Parlament, centrat precisament en la situació de la monarquia espanyola. Torra ha acusat la Casa Reial de "corrupta" i ha reclamat tant l'abdicació de Felip VI com un referèndum sobre el model d'estat. Així mateix, ha instat els ministres incòmodes amb la fuga de Joan Carles I a plegar: "Dimiteixin immediatament".

"Com pot un republicà quedar-se de braços plegats davant de l'escàndol del rei Juan Carlos I", ha preguntat Torra, que ha recordat que quatre dies després de l'anunci de la Casa Reial sobre la seva sortida de l'Estat espanyol encara no se sap on ha anat. Ho ha considerat "gravíssim" i ha deplorat que el govern espanyol del PSOE i Unides Podem "empari la fugida, l'encobreixin i la facilitin sense cap mena de vergonya". "Es comença impedint comissions d'investigació i s'acaba permetent la fugida nocturna d'un rei per un escàndol de corrupció descomunal", ha lamentat.

Per això, ha proposat que s'abordi la reforma del model d'estat i que "cadascú posi els arguments obre la taula". "Socialistes i comuns tenen una oportunitat donant la paraula a la gent", ha afirmat, però ha demanat als partidaris de la monarquia que no surtin "amb l'argument que una cosa són les persones i l'altra les institucions". "La família del rei no te dimensió privada", ha sentenciat. Per tot plegat, vol "que tothom s'expliqui i que el poble decideixi", com podrà fer la ciutadania de Catalunya en les properes eleccions al Parlament, ha afegit.

Pel que fa al paper de l'independentisme davant de la monarquia, ha garantit que el republicanisme català serà "al costat dels republicans espanyols", però que el seu projecte és el d'una Catalunya independent perquè "no és un problema de dretes o d'esquerres sinó que el nacionalismes espanyol ha impregnat tots els colors que han governat Espanya". Ha dit que el sobiranisme ajudarà a "substituir els borbons a Espanya", però sempre que es respecti la voluntat dels catalans expressada al referèndum de l'1 d'octubre de 2017. "La independència és més urgent que abans. Ara ens cal per necessitat", ha conclòs.