El risc de rebrot a les comarques centrals es manté moderat, però s'ha doblat en una setmana

La regió sanitària de les comarques centrals té un total de 6.718 casos confirmats per PCR, 35 més que fa 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. La xifra s'eleva a 8.305 si es tenen en compte totes les altres proves. Les defuncions són 1.620. El risc de rebrot a la regió es manté moderat però continua pujant; ara és de 85,74, mentre que la setmana passada era de 40,5 (del 23 al 29 de juliol). La taxa de reproducció del virus continua enfilant-se i allunyant-se de la barrera de l'1 -1,60 actualment; 0,98 en l'interval de set dies anterior-. La taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 32,40.

A tot Catalunya s'han registrat 1.042 nous casos de covid-19 confirmats per PCR i el total s'eleva a 86.219. La xifra total és de 106.657 casos (1.091 més) amb totes les proves. 12.822 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que les funeràries hagin reportat 7 defuncions en les darreres hores. El risc de rebrot torna a reduir-se uns 4 punts respecte a l'anterior balanç i se situa en 156,18, encara molt per sobre del llindar de risc alt (100), si bé ha baixat 20 punts respecte a la setmana passada (175,43). La velocitat de propagació del virus també es redueix i passa d'1,03 a 1,01. El número de pacients ingressats puja a 564 (20 més) i hi ha 110 malalts de coronavirus a l'UCI (+2).

En l'interval de set dies entre el 30 de juliol i el 5 d'agost, a tot Catalunya hi ha hagut 5.778 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.528 de l'interval de set dies anterior, del 23 al 29 de juliol. Entre aquests períodes, el risc de rebrot ha baixat i ha passat de 175,43 a 156,18, però es manté en uns nivells molt elevats. També ha baixat la taxa de propagació del virus (Rt), que ara se situa en un 1,01, mentre que en els set dies anteriors era d'1,09. La taxa de confirmats per PCR se situa en 75,31 per cada 100.000 habitants -85,09 en l'interval de set dies anterior-, i l'edat mitjana de positius per PCR s'aproxima ja als 38 anys.

4 morts més en centres hospitalaris o sociosanitaris

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 86.219 són per PCR; 4.340, epidemiològics, 2.870, probables; 3.732 són proves ELISA i 9.496 per test serològic. Les funeràries han reportat en les darreres hores 7 defuncions i el total s'eleva a 12.822. 7.038 (+4) han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.120 en residències, 814 en domicilis i 850 no estan classificats per falta d'informació. En aquests mesos, 6.347 que vivien en residències han mort, 3 més que en el balanç anterior. Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen en residències són 15.386, 38 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 16.863 si es tenen en compte totes les altres proves.

Regió sanitària de Barcelona: dos morts i 326 positius PCR

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el número total de confirmats per PCR se situa en 22.876 (326 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 29.351 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.313 persones, dues més en les darreres hores. El risc de rebrot continua molt elevat i se situa en 186,30, però baixa respecte a la setmana passada (217,97 del 23 al 29 de juliol). La Rt es redueix a 0,99, mentre que la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 89,71.

Regió metropolitana nord

La regió metropolitana nord registra un total de 19.270 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia, 256 més que en l'últim balanç; 23.337 amb totes les proves. Han mort 2.920 persones des de l'inici de la pandèmia (+1). El risc de rebrot baixa però es troba en un nivell elevat, de 153,57 -147,85 en l'interval de set dies anterior-. La velocitat de propagació del virus és d'1,16 i la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies per 100.000 habitants és de 70,79.

38 nous positius PCR a Terrassa i millora clarament Sabadell

Salut ha fet aquesta setmana cribratges a Ripollet, Sabadell i Terrassa davant l'augment de casos detectats en algunes zones. A Sabadell, on els tests massius van començar dijous en dues carpes, s'han registrat 2.308 casos confirmats per PCR de l'inici de la pandèmia (19 més que en el darrer balanç) i amb un total de 2.716 comptant totes les proves. 359 persones han mort en aquesta ciutat des de l'inici de la pandèmia. Baixen significativament en 24 hores tant el risc de rebrot –que ara és de 122,22- com la Rt, d'1,03 a 0,86.

A Terrassa, on el cribratge començava divendres, el risc de rebrot ha passat de 123,38 -del 23 al 29 de juliol- a 252,47 -del 30 de juliol al 5 d'agost-. La Rt és d'1,76. El nombre total de casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 2.063 (+38), 2.452 amb totes les proves. 263 han mort des de l'inici de la pandèmia en aquesta ciutat.

A Ripollet, on dimecres va començar un porta a porta en uns barris concrets i dijous es va instal·lar una carpa, hi ha hagut 283 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia, set més en les darreres hores; 419 amb totes les proves. El risc de rebrot és de 135,08, molt alt, si bé ha disminuït respecte a la setmana passada, quan va passar de ser baix (36,86 del 16 al 22 de juliol) a molt elevat (239,75 del 23 al 29 de juliol). En aquest període, la taxa de reproducció del virus s'havia disparat (3,07 del 23 al 29 de juliol) i ara és d'1,08, amb tendència a la baixa.

I Santa Coloma de Gramenet serà una altra de les poblacions on Salut farà un cribratge massiu a partir de la setmana que ve. La localitat té un risc de rebrot de 359,78 i una Rt de 1,19, unes xifres a l'alça en comparació amb la setmana passada (302,35 i 1,16). Hi ha 190 casos confirmats per PCR en els últims 7 dies amb una taxa de 156,05 per 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia la població ha registrat 1.758 casos confirmats per PCR i 213 defuncions.

Regió metropolitana sud

La regió sanitària metropolitana sud registra un total de 17.785 casos confirmats per PCR, 241 més que en l'últim balanç; 21.162 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus són 2.357 (+2). El risc de rebrot es manté en nivells molt elevats, 228,38, però baixa respecte a la setmana passada (301,55). La velocitat de propagació del virus es redueix a 0,99 i la taxa de confirmats per PCR és de 105,86 per cada 100.000 habitants.

El risc de rebrot a L'Hospitalet de Llobregat continua molt elevat i se situa en 529,03, però la Rt continua baixant i ara és de 0,96. Els casos confirmats per PCR són un total de 5.903, 128 més que l'anterior balanç. Amb totes les proves, la xifra s'eleva a 6.568. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya han estat 504.

Xifres més positives a Ponent

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 8.259 casos confirmats per PCR, 67 més que el dia anterior. Són 8.828 si es tenen en compte totes les proves. Les defuncions són 261. El risc de rebrot és de 304,78 -429,11 en l'interval del 23 al 29 de juliol-. La velocitat de propagació es manté per sota d'1 des de fa dies i ara és de 0,81 -0,71 en l'interval de set dies anteriors-. La taxa de confirmats per PCR del 30 de juliol al 5 d'agost baixa a 153,01.

A la comarca del Segrià, hi ha 6.176 casos confirmats per PCR, 6.397 amb totes les proves. 182 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot és de 360,94; la Rt, de 0,81 i la taxa de confirmats per PCR en els últims set dies, de 184,96.

La ciutat de Lleida ha registrat un total de 4.129 casos confirmats per PCR, 29 més que en el darrer balanç; 4.281 amb totes les proves. Hi han mort 135 persones. El risc de rebrot és de 339,06, molt alt, però és que en aquesta ciutat va arribar a un pic de 1.139,35 el 16 de juliol. La velocitat de propagació del virus es manté en 0,79.

Girona: 60 casos PCR i un mort més

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 6.743, 60 més, i pugen a 8.825 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 824 persones des de l'inici de la pandèmia (+1). El risc de rebrot es manté en moderat i se situa en 71,83 -fa uns dies era alt, 98,68 en l'interval del 23 al 29 de juliol- i la Rt es manté per sota 1, que és on s'ha de situar (0,91; 1,22 en l'interval de set dies anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 35,27.

A Figueres, un dels municipis amb restriccions, el risc de rebrot és molt elevat, 357,43, però manté una clara tendència a la baixa -808,36 del 23 al 29 de juliol-. La Rt es troba per sota d'1 (0,82). A la capital de l'Alt Empordà s'han confirmat 583 casos per PCR des de l'inici, 668 amb totes les proves. 11 persones han mort.

Camp de Tarragona: Salou, en bona tendència

Al Camp de Tarragona, s'han registrat 2.472 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 22 positius respecte a l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el número acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.867. En aquesta regió han mort 394 persones. La situació es troba bastant estable en aquesta regió. El risc de rebrot, de 58,81, es manté moderat -47,67 en l'interval de set dies anterior-; la Rt és d'1,22 i la taxa de confirmats per PCR se situa en 24,55 per cada 100.000 habitants.

A Salou, el risc de rebrot s'havia disparat en els darrers dies però ara ja és de 248,47 -181,01 del 23 al 29 de juliol-. La taxa de reproducció del virus s'ha reduït a 2,07. En la roda de premsa de dijous passat, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va informar que hi havia en aquest municipi "petits brots controlats" i que hi estaven "molt a sobre". Des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut 99 casos confirmats per PCR, 116 amb totes les proves. Set persones d'aquest municipi han mort pel coronavirus.

Terres de l'Ebre: només 9 casos confirmats per PCR

La regió de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia 597 casos confirmats per PCR, 9 més que en el balanç anterior, i 769 amb la resta de proves. En aquesta regió han mort un total de 56 persones (+1). El risc de rebrot és alt, de 135,78, però amb tendència a la baixa. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 63,21 per 100.000 habitants i la Rt és d'1,03 (1,33 en l'interval de set dies anterior).

Alt Pirineu i Aran: situació molt estable

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran només ha registrat un nou cas confirmat per PCR i n'acumula 435 casos; 568 sumant totes les proves positives. 29 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot és de 42,12; la Rt puja d'1 i ara és d'1,23 (0,93 en l'interval de set dies anterior) i la taxa de confirmats per PCR, 14,77.

Vic, Barberà del Vallès i Molins de Rei, els pobles amb més Rt

En aquesta setmana del 30 al 5 d'agost, els tres municipis de Catalunya amb més velocitat de propagació de coronavirus (Rt) són Vic (2,87), Barberà del Vallès (2,71) i Molins de Rei (2,50). En paral·lel, l'Hospitalet de Llobregat (529,03), Esplugues de Llobregat (454,90) i Mollet del Vallès (389,87) són el top 3 de municipis amb més risc de rebrot de la covid-19.