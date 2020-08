El govern del Líban dimiteix en bloc sis dies després de l'explosió de Beirut

El govern del Líban ha dimitit en bloc sis dies després de la devastadora explosió de Beirut, que ha deixat més de 200 morts i 7.000 ferits. El primer ministre, Hasán Diab, ha anunciat aquest dilluns la renúncia de tot el govern en un missatge televisat a la nació. "L'executiu fa un pas enrere per estar amb la població", ha afirmat Diab, que també ha defensat que d'aquesta forma "s'acata la demanda de la ciutadania per un canvi real". Una onada de protestes ha pres els carrers del Líban –amb forts enfrontaments entre manifestants i policia- per exigir responsabilitats a la classe política per la negligència de l'explosió i la corrupció generalitzada. La dimissió en bloc del govern facilita ara la celebració d'unes eleccions anticipades.