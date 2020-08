Li furta el moneder i el rellotge a una dona que havia conegut en un portal de cites i li demana sexe per recuperar-ho

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a Barcelona un home de 44 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. El 4 d'agost una noia va conèixer un home a través d'un portal de cites per internet i van acordar tenir una trobada al pis de la noia. Aprofitant que la noia era a la cuina l'home va marxar de manera precipitada amb un moneder i un rellotge valorat en 200 euros. L'endemà la víctima va aconseguir concertar una nova trobada amb l'home al seu domicili perquè li retornés el que li havia sostret. L'home hi va acudir amb un altre home, li va dir que li tornaria els objectes a canvi de relacions sexuals i la va amenaçar amb una navalla.

En comprovar que l'home s'havia endut el moneder i el rellotge el va telefonar repetidament però l'autor del furt li penjava el telèfon reiteradament. Finalment van acordar trobar-se a dos quarts d'onze del vespre al seu domicili perquè li retornés el que li havia sostret.

Poc abans de l'hora que havien quedat el lladre hi va contactar a través de missatgeria instantània per dir-li que li tornaria les seves coses però que hauria de ser a canvi d'alguna cosa, sense donar més detalls.

Prop de les onze de la nit el lladre es va presentar al domicili de la noia acompanyat d'un altre home. Malgrat això la noia va accedir a que entressin a casa seva ja que volia recuperar les seves pertinences. El lladre li va dir que a canvi del moneder i el rellotge havia de tenir-hi relacions sexuals, al que la dona es va oposar rotundament.

Aleshores l'home la va amenaçar amb una navalla per intimidar-la i així aconseguir els seus propòsits. En adonar-se de la situació l'home que l'acompanyava va decidir marxar i va deixar la noia sola amb l'agressor.

Finalment, la noia es va poder desempallegar de l'agressor i es va tancar en una de les habitacions del pis. Davant la situació, l'home va abandonar l'immoble i la dona va denunciar els fets a la policia.

El dijous 6 d'agost a mitjanit els agents van poder detenir el presumpte autor dels fets a Barcelona, prop de la plaça Espanya. L'arrestat ha passat aquest dilluns a disposició judicial.