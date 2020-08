Vergés afirma que la situació de la Covid-19 «és molt bona» i demana «implicació» a la ciutadania

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que la situació de la covid-19 al conjunt de Catalunya "és molt bona". "Portem una tendència molt a la baixa i la incidència no és tant alta com fa dues o tres setmanes", ha celebrat Vergés, que ha fet una crida a la "implicació" de la ciutadania per mantenir les mesures preventives per frenar la pandèmia.

La consellera ha fet aquestes declaracions durant una visita al cribratge massiu que ha començat aquest dilluns a Vilafranca del Penedès, el qual s'adreça sobretot a veïns d'entre 19 i 40 anys. També s'han iniciat proves generalitzades a dos barris de Santa Coloma de Gramenet. A les dues ciutats Salut confia en fer aflorar casos asimptomàtics.