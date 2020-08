Desenes de persones resulten ferides després del rumor d'un tiroteig a Cannes

Imatges captades del moment on es va propagar el rumor d'un tiroteig a Cannes

Imatges captades del moment on es va propagar el rumor d'un tiroteig a Cannes

Desenes de persones ferides lleus han estat traslladades a l'hospital després que un rumor sobre un tiroteig deslligués el pànic al passeig marítim de la Croisette, a la ciutat francesa de Cannes, segons han anunciat diverses fonts aquest dimarts.



Els serveis d'emergència han comptabilitzat 44 ferits cap a les 04.00 de la matinada, alguns dels quals han estat traslladats a l'hospital en ambulància i altres s'han desplaçat pels seus propis mitjans.





#BREAKINGNews

Des Images d'effroi de #Cannes ou plusieurs coups de feu ont été entendues. Un mouvement de foule qui rappelle du déjà vu #Terrorisme#Francepic.twitter.com/e7y7XynDWj — BBR4369 La Fouine ???? (@BBR4369) August 10, 2020

??Communiqué de presse - Incident à Cannes dans la nuit du lundi 10 août au mardi 11 août 2020 ?? pic.twitter.com/ltwJd8czM0 — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) August 11, 2020

"Només hi havia ferits lleus: traumatismes en membres inferiors, rascades, res greu", va afegir el portaveu dels bombers."No hi ha hagut cap tiroteig a Cannes", va tuitar l'alcaldecap a la mitjanit, sinó més aviat una reacció de "pànic col·lectiu després que un individu cridés 'tret'".Va afegir que la reacció de pànic "diu molt sobre el nivell de tensió en la nostra societat".L'autoritat local de la regió Alps Marítims, que inclou Cannes i Niça, va instar a no propagar "informacions falses".França va ser el blanc de diversos atacs terroristes des del 2015, inclòs un perpetrat amb furgoneta en el passeig marítim de Niça el dia de la festa nacional el, en el qual