El Govern descarta recuperar les targetes moneder per a beques menjador

El Govern ha descartat tornar a habilitar les targetes moneder per a alumnes en risc d'exclusió social durant l'estiu o en cas de futurs confinaments parcials, i ha defensat la utilitat de la mesura únicament durant els mesos en què les escoles i menjadors van estar tancats a causa de l'epidèmia del coronavirus.

Ho han explicat aquest dimarts els consellers d'Educació i de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Bargalló i Chakir El Homrani, en una compareixença davant la Diputació Permanent del Parlament sol·licitada pels partits davant la cancel·lació del sistema el passat 31 de juliol.

El conseller Bargalló ha afirmat que la mesura de les targetes moneder "ha arribat on havia d'arribar i ha complert les expectatives que havia de complir", i ha defensat que la Generalitat va fer més que altres comunitats i va anar més enllà de l'estipulat en el Reial Decret per garantir l'alimentació dels alumnes vulnerables.

Ha argumentat que la Generalitat no pot prosseguir amb el sistema durant l'estiu per motius legals, ja que la mesura es limitava al confinament, i ha afirmat que les targetes moneder no són el millor sistema en cas de futurs confinaments parcials, ja que poden perdre's o utilitzar-se incorrectament.

"Les beques menjador solament tenen lògica mentre existeix el curs escolar, i solament en aquells centres on hi ha menjador o on aquest no és gratuït", ha afirmat el conseller, que ha afegit que la Generalitat estaria cometent una il·legalitat si continués oferint targetes menjador un cop acabat l'estat d'alarma.

Com a alternativa, Bargalló ha assegurat que en cas de futurs rebrots i quarentenes en centres o grups d'alumnes, s'optarà per un sistema diferent: "Si algú ha de tancar a partir del 14 de setembre prioritzarem fer el menjar en els menjadors escolars i repartir-lo a les famílies".

Per la seva banda, el conseller El Homrani ha explicat que per garantir l'alimentació als menors vulnerables durant l'estiu, el Govern s'ha plantejat unes ajudes extraordinàries que en cap cas han d'entendre's com una "continuïtat" de les beques menjador.

Ha defensat que gestionar aquestes ajudes des de l'àmbit social és més eficient, ja que "hi ha una part de la pobresa on no arriben les beques menjador" i ha explicat que els serveis socials locals i comarcals, que assumiran la gestió de les ajudes extraordinàries durant agost, podran recuperar els diners justificant les despeses al Govern, que els retornarà mitjançant el pla de contingència per la Covid-19.

El Homrani ha remarcat que el seva conselleria ha volgut donar cobertura a les famílies més vulnerables des de "diversos àmbits", més enllà de les targetes moneder, i ha recordat que s'han destinat ajudes de 20 milions d'euros per a persones afectades per la Covid-19 que no podien cobrar l'atur i ajudes específiques de 7,5 milions d'euros per als autònoms.



L'oposició critica la fi de l'ajuda



Durant el torn de preguntes dels partits, l'oposició ha lamentat que les famílies en situació de vulnerabilitat no disposin de les beques menjador durant l'estiu i han recordat que el Parlament va votar unànimement a favor d'estendre aquestes ajudes durant el mes d'agost en el ple del passat mes de juny.

La diputada de Ciutadans, Sonia Sierra, ha censurat la suspensió de les targetes després que el Govern es comprometés a mantenir-les a l'estiu, i ha afirmat que mantenir les ajudes hagués suposat una despesa de 30 milions d'euros: "Vostès gasten més en publicitat institucional", ha afirmat.

Per la seva banda, la diputada del PSC Ester Niubó i la dels comuns Concepción Abellán han criticat la falta d'informació del Govern i han censurat que aquest argumenti que no pot mantenir les beques durant les vacances d'estiu, si ja ho va fer en Setmana Santa; a la qual cosa Bargalló ha respost que aquest període, a diferència d'agost, es considera calendari escolar no lectiu.

Finalment, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha alertat de la privatització del sistema durant la pandèmia --ha posat l'exemple de CaixaBank com a gestora de les targetes-- i de les futures beques menjador; mentre que el diputat del PP, Daniel Serrano, ha afirmat la decisió de suprimir les targetes va ser "improvisada, equivocada i irresponsable".



El govern defensa la suspesió



En el torn de rèplica, el conseller Bargalló ha insistit que "les beques menjador no tenen res a veure amb la garantia alimentària", i ha afirmat que vincular les beques a les ajudes a l'alimentació és un error que expulsaria del sistema a moltes famílies.

"En els estius no cal basar-se en les beques menjador, cal basar-se en les realitat social de les famílies; i aquest és un coneixement que tenen només els serveis socials de proximitat", ha afirmat el conseller d'Educació.

Tots dos consellers han explicat que durant el confinament es van repartir unes 150.000 targetes moneder --"més de les estipulades", segons Bargalló-- i que després de suspendre el seu ús s'han identificat un total de 8.050 que encara no s'han utilitzat en no haver-se trobat els beneficiaris o pel fet d'existir un excedent.

Finalment, El Homrani ha defensat que el seu departament ja ha engegat mesures per garantir l'alimentació dels menors en risc d'exclusió social durant l'estiu, així com altres ajudes per afrontar la crisi del coronavirus, i ha insistit que la suspensió de les targetes moneder "no és un problema de recursos", tot i que ha criticat el Govern central per aportar ajudes escasses i tardanes.