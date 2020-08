El Parlament publica «mutilades» les resolucions sobre la monarquia

El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) va publicar finalment ahir les resolucions aprovades al ple sobre la monarquia que es va celebrar divendres. Ara bé, no hi apareixen punts de tres resolucions aprovades per l'hemicicle que contravenen a les instruccions i advertiments del Tribunal Constitucional.

El secretari general de la cambra, Xavier Muro, adjunta una nota al final del document en què recorda que té el deure «d'impedir o paralitzar qualsevol actuació jurídica o material» que pugui suposar l'incompliment de les sentències del TC.

Per això no s'ha publicat la resolució conjunta presentada per JxCat, ERC i la CUP en els punts que ratifiquen la voluntat del Parlament de «superar aquest règim monàrquic és constituir efectivament la república catalana com un Estat de dret, democràtic i social» ni la menció a la «monarquia corrupta delinqüent».

Tampoc hi ha l'apartat de la presentada per ERC que acusa Felip VI d'haver «participat concertadament amb la resta de poders de l'Estat en la repressió i laminació de drets del poble català» ni els proposats per la CUP que reproven el rei «per dècades d'impunitat i d'enriquiment il·legítim» i apunta a la monarquia com a «pilar cabdal per la persecució dels drets del poble català i contra la construcció de la república catalana».

En canvi, el BOPC manté altres punts polèmics, com el que declara que Catalunya «és republicana i, per tant, no reconeix ni vol tenir cap rei» o el que assenyala la nissaga borbònica com a «calamitat històrica per a Catalunya» i recorda que Joan Carles I és successor del dictador Francisco Franco i, per tant, «la monarquia espanyola és la continuació del règim precedent».

Ahri el BOPC també va publicar les resolucions íntegres que la Mesa va admetre a tràmit i que es van dur al ple. El president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar divendres que el ple «és sobirà» i que «cap funcionari no pot decidir si es publica o no una resolució votada».

No obstant això, algunes fonts de la Mesa del Parlament van assegurar a l'ACN que aquest òrgan es limita a garantir que es pugui votar i debatre de tot a l'hemicicle però que no intervé en el que es publica al BOPC, ja que és una tasca dels funcionaris de la cambra.



Deure d'obeir el ple

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar al president del Parlament, Roger Torrent, la destitució del secretari general de la cambra. Segons Torra, Xavier Muro té «el deure d'obeir el ple» i si no ho fa va afirmar que Torrent «té el deure de destituir-lo».

A través d'un missatge a Twitter, el president de la Generalitat també va emplaçar Torrent i la mesa del Parlament a «assumir la responsabilitat» de publicar la resolucions sobre la monarquia, que s'han publicat mutilades al BOPC per no contravenir el Tribunal Constitucional. Muro va argumentar que ha «d'impedir o paralitzar qualsevol actuació jurídica o material» que pugui suposar l'incompliment de les sentències del TC.