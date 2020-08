Rússia registra la primera vacuna contra el coronavirus

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha anunciat aquest dimarts que el país ha registrat una vacuna contra el coronavirus, sent la primera registrada a tot el món, en una jornada en la qual el país ha aconseguit baixar dels 5.000 casos diaris, encara que frega ja els 900.000.

"Aquest matí ha estat registrada la primera vacuna contra la COVID-19 en el món", ha anunciat el mandatari rus en una reunió de Govern, segons informa l'agència de notícies Sputnik.

Putin ha detallat que la seva pròpia filla s'ha vacunat i ha confiat que la producció en massa comenci aviat perquè arribi a tots els russos. La setmana passada, el Kremlin va apuntar a octubre com a possible data d'inici de la campanya de vacunació contra el coronavirus.

Hores abans, el cap d'Epidemiologia del Ministeri de Sanitat, Nikolai Briko, havia indicat que "no hi ha motius" per a posposar el registre de la vacuna contra el coronavirus desenvolupada pel centre de recerca N. F. Gamaleya.

"Potser el procés s'hagi accelerat pel fet que la vacuna no s'ha desenvolupat de manera fortuïta", ha dit Briko, reivindicant que és fruit d'un treball "seriós", d'acord amb l'agència de notícies TASS.



PER SOTA DELS 5.000 CASOS DIARIS

Rússia ha comptabilitzat en les últimes hores menys de 5.000 nous casos de coronavirus diaris, sent la primera vegada que baixa d'aquesta xifra des de finals del mes d'abril, segons ha informat aquest dimarts el centre dedicat a seguir l'evolució de la pandèmia al país.

"En les últimes 24 hores a Rússia s'han confirmat 4.945 casos del COVID-19 en 84 regions", ha indicat el centre rus. Per a trobar una dada similar cal remuntar-se al 23 d'abril, quan es van registrar 4.774 nous positius.

Amb això, el total de persones contagiades ascendeix a 897.599, de les quals 15.131 han mort --130 d'elles en la passada jornada-- i 703.175 s'han recuperat, incloses 6.494 en les últimes hores.

Rússia és el quart país més afectat del món per la pandèmia, només per darrere dels Estats Units, el Brasil i l'Índia. El coronavirus llança ja unes xifres globals de més de 20 milions de contagis.