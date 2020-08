Catalunya registra 450 nous casos de covid-19 confirmats per PCR i vuit defuncions

Pla general de la cua de ciutadans de Terrassa que esperen a accedir a una de les carpes habilitades per Salut per fer proves PCR el 7 d'agost

Pla general de la cua de ciutadans de Terrassa que esperen a accedir a una de les carpes habilitades per Salut per fer proves PCR el 7 d'agost | Gemma Sánchez

Catalunya registra 450 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 88.260, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 108.898 casos (548 més) amb totes les proves. 12.837 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat vuit defuncions en les darreres hores. El risc de rebrot continua en la zona vermella, amb un valor de 139,16, i s'ha estabilitzat en els darrers dies. La velocitat de propagació del virus continua per sota de la barrera de l'1 i se situa en 0,92. 574 pacients es troben ingressats (3 més que en el balanç anterior) i 119 estan a l'UCI (3 més). L'edat mitjana de positius per PCR es manté en 38 anys.

Entre el 2 i el 8 d'agost, a Catalunya s'han detectat 5.504 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.531 de l'interval de set dies anterior, del 26 de juliol a l'1 d'agost.

El risc de rebrot manté una tendència a la baixa i ha passat de 186,81 fa dues setmanes -del 19 al 25 de juliol- a 174,60 en fa una -del 26 de juliol a l'1 d'agost- i al valor actual de 139,16, lleugerament superior al de les dades anteriors (138,79). El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va certificar aquest dimarts que la situació epidemiològica a Catalunya s'ha estabilitzat i que l'objectiu ara és reduir les taxes de contagis perquè la corba baixi i el risc de rebrot surti de la zona vermella.

La taxa de reproducció del virus (Rt) -indica el nombre mitjà de persones que contagia algú amb coronavirus- ha passat d'1,31 fa dues setmanes a 1,06 en fa una i se situa ara en 0,92. Des de les dades publicades aquest dilluns, la Rt es manté per sota d'1, que és on s'ha de situar per frenar la propagació del virus. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 71,74 per cada 100.000 habitants -85,64 fa dues setmanes i 85,13 en fa una-.

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 88.260 són per PCR, 4.363 epidemiològics, 2.928 probables, 3.751 són proves ELISA i 9.596 tests serològics.

En les darreres hores s'han reportat vuit defuncions i el total de persones que han mort per coronavirus s'eleva a 12.837, segons les dades de Salut. 7.048 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, sis en les darreres hores; 4.121 en residències; 815 en domicilis (+1) i 853 (+1) no estan classificats per falta d'informació.



Residències

En aquests mesos, 6.354 persones que vivien en residències han mort, tres més que en el balanç anterior. 1.848 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris; 4.105 en residències; 93 en domicilis i 308 no es poden classificar per falta d'informació.

Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen en residències són 15.460, 7 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 16.939 si es tenen en compte totes les altres proves.

Comarques centrals

La regió sanitària de les comarques centrals té un total de 6.760 casos confirmats per PCR, 14 més. La xifra s'eleva a 8.365 si es tenen en compte totes les altres proves. Han mort 1.621 persones des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot a la regió s'estabilitza després que a principis d'agost incrementés. Ara se situa en 58,38, a la franja de risc mitjà baix -63,62 fa una setmana, del 26 de juliol a l'1 d'agost; 41,73 en fa dues, del 19 al 25 de juliol-. La taxa de reproducció del virus baixa i s'apropa a l'1 (1,08) i la de confirmats per PCR per 100.000 habitants, de 28,23. Hi ha 20 pacients ingressats, 2 a l'UCI.

Regió sanitària de Barcelona

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 23.321 (71 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 29.826 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.317 persones, tres defuncions notificades en les darreres hores. El risc de rebrot continua elevat i se situa en 162,43, però baixa respecte a la setmana passada (214,81 del 28 de juliol a l'1 d'agost). La Rt baixa a 0,91, mentre que la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 81,33. Hi ha 137 pacients ingressats, 30 a les UCI.

A la ciutat de Barcelona, s'han registrat des de l'inici de la pandèmia 22.794 casos confirmats per PCR, 68 més; 29.115 amb totes les proves. 4.278 persones han mort per coronavirus en aquests mesos, tres defuncions reportades en les darreres hores. El risc de rebrot és de 160,26 -211,98 en l'interval de set dies anterior- i la Rt és de 0,91.



Lleida

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 8.450 casos confirmats per PCR, 30 més que el dia anterior. Són 9.024 si es tenen en compte totes les proves. Les defuncions són 261. El risc de rebrot és encara molt elevat, però continua en un clar descens: després que en el balanç d'aquest dilluns baixés per primera vegada des de finals de juny de 300, ara se situa en 234,34. La velocitat de propagació es manté per sota d'1 des de fa dies i ara és de 0,72. La taxa de confirmats per PCR del 2 al 8 d'agost baixa a 131,58. Hi ha 54 pacients ingressats, 15 a l'UCI.

A la comarca del Segrià, hi ha 6.306 casos confirmats per PCR, 20 més; 6.531 amb totes les proves. 182 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot continua baixant i se situa en 273,79 -906,82 del 19 al 25 de juliol; el pic va registrar-se el 22 de juliol, amb 1.190,13-; la Rt és de 0,74 i la taxa de confirmats per PCR en els últims set dies, de 158,60. Hi ha 42 pacients ingressats i 10 estan a les UCI.

La ciutat de Lleida ha registrat un total de 4.215 casos confirmats per PCR, 14 més que en el darrer balanç; 4.370 amb totes les proves. Hi han mort 135 persones. El risc de rebrot també continua baixant, amb 272,09; encara és molt alt però queda lluny dels valors superiors a 1.000 que va registrar la capital del Segrià a mitjan juliol. La velocitat de propagació del virus és de 0,74.



Lloret de Mar, Barberà del Vallès i El Vendrell, els municipis amb la Rt més alta



En la setmana del 2 al 8 d'agost, els tres municipis de Catalunya amb la taxa de reproducció del virus més alta són Lloret de Mar (3,54), Barberà del Vallès (3,02) i El Vendrell (2,77). Lloret de Mar ha passat en una setmana d'un risc de rebrot baix -20,05 del 26 de juliol a l'1 d'agost- a molt alt -222 del 2 al 8 d'agost-; la Rt ha passat de 0,70 a 3,54. Els casos confirmats són 17 en l'última setmana; 5 del 26 de juliol a l'1 d'agost.

En paral·lel, les ciutats amb el risc de rebrot de coronavirus més elevat són l'Hospitalet de Llobregat (472,45), Mollet del Vallès (435,12) i Esplugues de Llobregat (388,45).