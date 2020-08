Podem demana a l'Audiència de Madrid que anul·li la causa sobre el seu presumpte finançament irregular

Podem ha demanat a l'Audiència de Madrid que acordi la nul·litat de les actuacions de la causa oberta al jutjat d'instrucció 42 sobre el presumpte finançament irregular del partit o que, subsidiàriament, l'arxivi. En un recurs de 26 pàgines, Podem sosté que la instrucció té "greus irregularitats" que la converteixen en una "investigació prospectiva o causa general". Segons el partit lila els fets denunciats pel seu exadvocat, José Manuel Calvente, no tenen "cap suport indiciari ni tenen la rellevància penal suficient" com perquè s'iniciï una instrucció. "Els fets denunciats estan en la seva pràctica totalitat basats en meres apreciacions subjectives del denunciant" així com en "sospites sobre una possible il·licitud penal", diuen.

La defensa de Podem critica que el magistrat instructor, Juan José Escalonilla, "fa seves en la seva integritat" les afirmacions del denunciant "sense sotmetre-les a un mínim judici de ponderació o anàlisi objectiu per verificar si ens trobem davant veritables fets punibles". Entre les proves aportades per Calvente, hi ha converses de Telegram que, segons Podem, obvien paràgrafs i respostes dels interlocutors mentre que només selecciona les parts "que millor encaixen en el seu quadre incriminatori".

Pel fet que la investigació s'inicia per "simples sospites sense base probatòria", Podem creu que ja s'hauria d'haver arxivat. "El jutge d'instrucció ha decidit seguir donant curs a la instrucció i ho ha fet en termes desproporcionats, vagues i imprecisos", diu el recurs al qual ha tingut accés l'ACN. A més, el partit creu que les diligències sol·licitades per Escalonilla -com el requeriment de despeses o nòmines de dos treballadors o el requeriment d'informació al Registre Mercantil sobre les societats que tinguin com a administrador al fundador de Podem Juan Carlos Monedero- tenen "manca de motivació específica i individualitzada" i deixa els investigats en una situació "absolutament desconcertant".

Pel que fa als arguments per demanar la nul·litat de les actuacions, d'una banda, Podem denuncia que manquen gairebé dues hores i mitja de la declaració que va fer el 29 de juliol el seu exadvocat. El partit liderat per Pablo Iglesias al·lega que hi ha una "evident indefensió" pel fet de disposar únicament "d'un extracte parcial" de la declaració -els primers 40 minuts d'una declaració de tres hores- i, per tant, això afecta el dret a la defensa.

D'altra banda, Podem també argumenta que la informació i documentació aportada pel denunciant es va obtenir de forma il·lícita. "La documentació aportada afecta al deure de confidencialitat en l'exercici de les seves funcions", al·leguen, ja que Calvente les va obtenir en el marc d'una "fraudulenta investigació secreta" durant l'exercici de les seves funcions a Podem.

"En totes elles li era d'aplicació el deure de sigil i confidencialitat", afirmen. També denuncien vulneració de la intimitat pel fet que dona dades reservades de caràcter personal com liquidacions de despeses, nòmines o esborranys de contractes. Contenen noms complets, DNI, domicilis, números de compte o d'afiliació a la Seguretat Social. "La documentació aportada inicia un procés penal en el qual el jutge d'instrucció assumeix en la seva integritat el relat dels fets, irrellevants des del punt de vista penal, però intencionadament seleccionat per presentar-lo com un conjunt de sospites sense fonament incriminatori", afirmen.

Segons consta al recurs, el jutge va acordar iniciar diligències en una interlocutòria del 16 de juliol després de la denúncia de Calvente presentada a finals de desembre del 2019; el magistrat va acordar la personació de Podem en la causa amb la qualitat d'investigada el 25, per iniciativa del partit; va acceptar Vox com a acusació popular el 29 i acorda la pràctica de diligències en interlocutòries del 30 i 31 de juliol, entre les quals la declaració del secretari de Comunicació, la gerent i el tresorer del partit.

Podem també ha presentat un altre recurs demanant la nul·litat al jutjat d'instrucció 42. En aquest segon recurs, eleva la qüestió a l'Audiència de Madrid amb una argumentació més àmplia.