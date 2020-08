La funerària Áltima incorpora un sistema d'intel·ligència artificial per preveure futurs rebrots de la covid-19

La funerària Áltima ha incorporat un sistema d'intel·ligència artificial que permet preveure el nombre de defuncions per covid-19 i, d'aquesta manera, preveure l'impacte que pot tenir la pandèmia sobre el sector. La tecnologia, desenvolupada per l'empresa atSistemas, pretén anticipar futurs rebrots de forma més precisa per tal d'adaptar l'oferta de l'empresa a la nova demanda. Per desenvolupar aquesta eina, atSistemas ha utilitzat tecnologies d'intel·ligència artificial i productes de companyies com Microsofti o PowerBI. Pel responsable d'informàtica d'Áltima, Javier Miller, la introducció de nous mètodes "permetrà a l'empresa disposar de més eines per millorar la seva gestió".

Per altra banda, el soci i director comercial d'atSistemas, Miguel Ángel Sacristán, destaca que els sistemes tradicionals tenen "moltes limitacions" i que tecnologies com la intel·ligència artificial o el 'machine learning' "milloren les capacitats predictives dels sistemes estadístics".