La pluja d'estrelles dels Perseids aconseguirà el seu punt àlgid d'activitat aquesta nit

La pluja d'estrelles dels Perseids, també conegudes com les Llàgrimes de Sant Llorenç, aconseguiran el seu punt àlgid d'activitat aquesta nit. L'Agrupació Astronòmica d'Osca confia que el cel estigui buidat i possibiliti contemplar sense problemes aquest fenomen.

El president de l'Agrupació, Alberto Solanes, ha apuntat que pot ser una nit "espectacular", "es podran veure moltes llàgrimes perquè la lluna està en quart minvant" i hi haurà un nombre major de meteors.

Segons ha indicat, se'ls coneix com Perseids perquè "si prolonguem el traç sembla que vénen de la constel·lació de Perseu" i també Llàgrimes de Sant Llorenç, ja que és un fenomen "que es veu molt pròxim al 10 d'agost". No obstant això, té lloc des de finals de juliol i fins a final d'agost.

L'observació de les llàgrimes és un dels actes que forma part del programa festiu de les Festes de San Lorenzo d'Osca tots els anys. Enguany, no pot dur-se a terme a nivell general perquè s'han suspès les celebracions per la pandèmia del coronavirus, però sí de manera particular.

Solanes ha recomanat veure la pluja d'estrelles entre les 22.00 i 24.00 hores, en un lloc allunyat de les ciutats, per tal d'evitar la contaminació lumínica. "El cel estarà buidat, sobretot, en la primera hora de la nit que és la millor per a observar avui", ha apuntat.

Ha animat a contemplar la pluja d'estrelles "en grups petits i fora de les ciutats, que és on més foscor hi ha, i que es tombin panxa enlaire i esperin a veure'ls que caiguin".