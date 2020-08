El brot de covid al geriàtric El Mirador de Mataró l'hauria introduït una pacient que havia sortit per una prova mèdica

El brot de covid-19 detectat a la residència El Mirador de Mataró, amb 32 infectats, tindria l'origen en una àvia que havia sortit a fer-se una prova rutinària a l'hospital. És la principal hipòtesi dels responsables del centre, segons ha explicat la directora, Meritxell Aguirre, que ha celebrat que el virus no s'hagi propagat més enllà del sector on viu aquesta resident. Al mateix temps, Aguirre ha assenyalat l'ús de mascareta quirúrgica com a causa més probable del contagi entre alguns treballadors abans de tenir constància del cas positiu. Aguirre ha recordat que és un tipus de màscara que no protegeix dels virus dels demés i ha assenyalat que els residents de l'àrea contagiada no porten cap mascara perquè són dements avançats.

Aguirre ha detallat aquest dijous que la primera pacient positiva va ser una resident que cada setmana surt per seguir un tractament hospitalari, motiu pel qual també se li practiquen cíclicament proves PCR. "No sabem del cert si va ser el vector de contagi i és impossible saber com va agafar el virus, però el seu positiu ens va donar l'alarma i vam activar tot el protocol", ha explicat la directora.

Arran d'aquest positiu detectat el dimecres dia 5, el geriàtric va demanar el suport del seu Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència, que l'endemà va practicar proves PCR als prop de 200 treballadors i avis que hi ha al Mirador de Mataró. Van donar positiu 11 treballadors i 20 residents més. Tots, de l'ala Muntanya de la planta 1, on hi ha els residents amb demència avançada.

"Com que ja teníem el centre dividit per plantes i zones diferents, hem pogut evitar que el virus es propagués a tota la residència i només ha afectat una àrea concreta", ha celebrat Aguirre, que ha recordat que els 32 infectats no tenen símptomes "i es troben bé".

Precisament, l'asimptomatologia va fer que ningú sabés que el virus era dins la residència i va contribuir als contagis. De fet, els treballadors aplicaven mesures bàsiques de seguretat, sense cap element de protecció extraordinari. La directora ha destacat que El Mirador de Mataró estava considerat un centre verd perquè no hi havia cap infecció, de manera que els treballadors duien només mascareta quirúrgica, considerada la més bàsica.

"La quirúrgica protegeix la resta de persones, però qui la porta posada es pot infectar si els demés no duen mascareta", ha recordat Aguirre, mentre ha explicat que els residents de la zona del brot mai porten màscara perquè són persones dements molt dependents i els és contraproduent. "Potser això va ser la causa del contagi a part de la plantilla", ha afirmat.



Aïllaments, reforç dels EPIs i més PCRs

Aguirre ha destacat que els 21 residents positius de covid-19 han estat aïllats a les seves habitacions en una zona considerava 'vermella', mentre que els seus contactes directes també han quedat aïllats. En aquest cas, a un espai anomenat 'groc'. La resta de residents negatius que no han tingut cap contacte amb els infectats es mouen per àrees identificades com a 'verdes'.

El protocol activat des de la setmana passada també reforça les mesures de seguretat dels treballadors, com han destacat dues empleades del centre que acudien al Mirador aquest dijous a mig matí. "S'estan aplicant mesures de seguretat extrema", ha afirmat la Nieves, infermera del sector on hi ha hagut el brot de covid.

Ha assegurat que ella i les seves companyes se senten "molt tranquil·les" perquè disposen de tots els equips de protecció necessaris per atendre els residents infectats: màscara FFP2, bates d'un sol ús per a cada habitació, ulleres i material de desinfecció constant. Mentrestant, tots els treballadors positius i els contactes directes són a casa complint una quarantena obligatòria i l'empresa els ha substituït amb personal eventual.

La Nieves i la seva companya Dori s'han acostat a la residència per sotmetre's de nou a una prova PCR, ja que tots els treballadors i residents que havien donat negatiu han de tornar a superar el test aquest dijous. La setmana vinent està previst que es repeteixin les proves als qui van donar positiu, ja que farà 14 dies de la detecció del virus i es comprovarà si l'han superat. "Estem desitjant donar bones notícies", ha augurat la directora de la residència.