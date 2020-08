Emirats Àrabs i Israel normalitzarien les seves relacions diplomàtiques en un acord històric

El primer ministre Benjamin Netanyahu anuncia un acord de pau per establir llaços diplomàtics, entre Israel i els Emirats Àrabs Units, durant una conferència aquest dijous 13 d'agost de 2020

Israel i els Emirats Àrabs Units han arribat a un acord per a normalitzar completament les relacions, un avanç potencialment històric que, segons el parer del president dels Estats Units, Donald Trump, facilitarà la pau a l'Orient Mitjà.

La mesura significa que els Emirats Àrabs s'uniria a Egipte i Jordània, com els únics països que mantindran llaços completament normals amb Israel, la qual cosa indica que els països enviaran ambaixadors i obriran llaços comercials més directes. Segons han indicat aquest dijous en una declaració conjunta, Emirats Àrabs Units i Israel obriran una sèrie de converses conjuntes en les "pròximes setmanes", mentre que Israel també ha acordat suspendre els esforços per tal de declarar la seva sobirania sobre territoris de Cisjordània.

No obstant això, els comentaris del líder dels Emirats Àrabs Units, el príncep hereu Mohammed Bin Zayed, han estat menys categòrics que els comentaris de Trump i que la declaració conjunta emesa per la Casa Blanca, la qual cosa suggereix que una normalització completa dels llaços encara podria estar lluny."Durant una conversa amb el president Trump i el primer ministre Netanyahu, s'ha arribat a un acord per tal de detenir l'annexió israeliana dels territoris palestins", ha escrit bin Zayed en Twitter. "Els Emirats Àrabs Units i Israel també han acordat cooperar i establir un full de ruta cap a l'establiment d'una relació bilateral".

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha denominat "un dia històric" a Twitter i ha dit que parlaria públicament avui sobre la declaració publicada per la Casa Blanca i suggereix que la mesura repercutirà en tot l'Orient Mitjà."Aquest avanç diplomàtic històric augmentarà la pau a la regió de l'Orient Mitjà i és un testimoniatge de l'audaç diplomàcia i visió dels tres líders i el coratge dels Emirats Àrabs Units i Israel per a traçar un nou camí que desbloquejarà el gran potencial a la regió", segons una declaració conjunta dels EUA, Israel i els Emirats Àrabs Units.