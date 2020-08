L'Advocacia de l'Estat estudia portar al Tribunal Constitucional les resolucions del Parlament sobre la monarquia

L'Advocacia de l'Estat ja està estudiant si impugna davant del Tribunal Constitucional les resolucions del Parlament sobre la monarquia. Segons ha avançat 'El Confidencial' aquest dijous, els serveis jurídics estatals estan analitzant els textos publicats dilluns al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) en els quals no hi apareixen alguns dels punts més sensibles que sí que es van aprovar al ple de divendres però que els serveis jurídics del Parlament van retallar per l'advertiment del TC de no incomplir les seves sentències. Fonts del Ministeri de Justícia confirmen a l'ACN que el govern espanyol té la qüestió sobre la taula.

Els textos publicats al BOPC sí que mantenen alguns punts polèmics com el que declara que Catalunya "és republicana i, per tant, no reconeix ni vol tenir cap rei" o el que assenyala la nissaga borbònica com a "calamitat històrica per a Catalunya" i recorda que Joan Carles I és successor del dictador Francisco Franco i, per tant, "la monarquia espanyola és la continuació del règim precedent".